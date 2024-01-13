Smite 2: Нова ера битви

Smite, улюблена гра в жанрі мультиплеєрних онлайн-арен, отримає довгоочікуване продовження. Smite 2 було офіційно оголошено під час Чемпіонату світу зі Smite 2024 року, обіцяючи гравцям покращений досвід. Зберігаючи свою основну геймплейну механіку, гра пройде повну перебудову, використовуючи потужність технологій нового покоління.

Якщо ви незнайомі зі Smite, це MOBA, подібна до популярних ігор, таких як League of Legends або Dota 2. Дві команди по п’ять гравців займаються захоплюючими боями на карті з трьома доріжками, і кожна команда намагається знищити базу ворогів. У чому полягає відмінність Smite – це в третій особі, що погружає гравців в саме серце подій і дає змогу безпосередньо керувати потужними богами.

Оригінальна гра, випущена у 2014 році на Unreal Engine 3, зараз буде перевершена Smite 2, створеною на Unreal Engine 5. Цей технологічний стрибок відкриває нескінченні можливості для візуальних покращень, нових анімацій та ефектів для різноманітного пантеону героїв. Крім цього, Smite 2 впроваджує кілька поліпшень геймплею, зокрема нові вміння для певних персонажів, перероблену систему мережі та зведення, нові особливості карти та перероблений інтерфейс користувача.

З нетерпінням Smite 2 прийме в свою команду нових богів, починаючи з Гекати, грецької богині чарівництва. Гравці матимуть можливість випробувати Гекату та інших богів під час альфа-тестування Smite 2, запланованого на весну 2024 року. Хоча всі 130 богів з Smite 1 не будуть відразу доступні у продовженні, розробники планують перенести їх усіх у майбутньому.

З перебудованою грою Titan Forge Games має на меті введення більшої стратегічної глибини в досвід Smite. Гравці більше не обмежені використанням предметів, заснованих на типі сили їх бога. У Smite 2 всі боги матимуть доступ до всіх предметів, а окремі вміння будуть масштабуватися відповідно до нових показників сили та розуму. Знаки будуть повністю видалені, а магазин предметів пройде перебудову, щоб дозволити гравцям динамічно адаптувати свої будівництва по ходу битви.

Важливо зазначити, що Smite 2 не замінить оригінальний Smite. Самостійна гра продовжить працювати і отримувати регулярні оновлення, задовольняючи побажання відданих гравців. Однак Smite 2 буде захоплюючим новим етапом, пропонуючи можливість грати між платформами, включаючи ПК, Steam Deck, Xbox Series X і S і PlayStation 5.

Поширені питання

П: Чи повністю замінить Smite 2 Smite 1?

В: Ні, Smite 1 буде продовжувати існувати як самостійна гра і отримувати оновлення.

П: Що відрізняє Smite 2 від його попередника?

В: Smite 2 має покращені візуальні ефекти, нові особливості геймплею та поліпшення в системі зведення та мережі.

П: Чи будуть всі боги з Smite 1 доступні у Smite 2?

В: Незважаючи на те, що вони не будуть відразу доступні, розробники планують перенести всіх 130 богів з Smite 1 у Smite 2 в майбутньому.

П: Коли вийде Smite 2?

В: Конкретна дата випуску Smite 2 поки що не була оголошена, але зацікавлені гравці вже можуть зареєструватися на альфа-тестування.