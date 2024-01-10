Sennheiser Представляє нову модель бездротових навушників зі вбудованими функціями відстеження здоров’я

Sennheiser, відомий німецький бренд з відмінною якістю звуку, представив свою останню трійку бездротових навушників на виставці Consumer Electronics Show (CES) у Лас-Вегасі. Під час CES виставлено велику кількість передових технологій, але саме нові навушники Sennheiser привернули увагу своїми унікальними можливостями відстеження здоров’я.

З трьох моделей найбільше виділяється Sennheiser 4 Momentum Sport, оскільки вона має вбудований монітор серцевого ритму і датчик температури тіла. Кожний навушник має фотоплезмографічний (ФПГ) датчик серцевого ритму, який використовує оптичну технологію, схожу на датчики серцевого ритму смарт-годинників, для виявлення змін обсягу крові в тканинах. Деталі технології датчика температури тіла не визначені.

Sennheiser твердить, що ці навушники передадуть всі зібрані дані на популярні пристрої та програми, такі як смарт-годинники Apple і Garmin, Apple Health, Garmin Connect, Strava, Peloton і екосистема програми Polar’s biosensing Flow. Це рішення двох в одному може бути особливо корисним для внутрішніх велосипедистів, які використовують програми, такі як Zwift, оскільки воно усуває необхідність в окремих пристроях та кількох з’єднаннях Bluetooth.

Носіння навушників під час занять велоспортом на вулиці несе очевидні ризики, а оптичні датчики на зап’ясті відомі своєю меншою точністю порівняно з датчиками на грудях. Проте навушники все ще можуть бути цінним інструментом для контролю ядерної температури та покращення результативності для внутрішніх велосипедистів.

Адаптація до тепла та контроль ядерної температури стали все важливішими в світі велосипедного спорту, і професійні команди, такі як Ineos Grenadiers, експериментують з датчиками, які прикріплюються до стрічок серцевого ритму. Тому наявність датчика температури тіла в навушниках Sennheiser робить їх реальною опцією для професійних команд та велосипедистів, які зосереджені на результативності і прагнуть до маргінальних вигод.

Поза функціями відстеження здоров’я, навушники Sennheiser призначені для задоволення активного способу життя. Вони водонепроникні та пилонепроникні з рейтингом IP55, мають антивібраційний корпус і поставляються з наконечниками, які не забиваються. Навушники пропонують шість годин відтворення з одного заряду, а їх корпус, який має порт USB-C і має рейтинг IP54, може забезпечити три повних зарядки, що дає загальний час відтворення до 24 годин. Крім того, експрес-зарядка 10 хвилин обіцяє 45 хвилин відтворення.

Навушники Sennheiser 4 Momentum Sport будуть коштувати £259,99 / €329,99 та будуть доступні для придбання з 9 квітня.

Резюме