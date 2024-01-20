Переміщення по обмежених водних шляхах може становити значні виклики для суден, особливо при негативних погодних умовах. Недавній інцидент підкреслює важливість належного планування та потенційних ризиків, пов’язаних залежністю від єдиного буксира для допомоги.

У цьому конкретному випадку баластовий танкер покидає річковий порт, вимагаючи повороту на 180 °. Зі швидкістю вітру 20-25 вузлів зі південного боку та північного напрямку течії, капітан і лоцман на борту стояли перед викликом. Незважаючи на невигідні умови, було доступно лише один буксир для допомоги.

Судно почало поворот ліворуч, буксир був розташований на правому борту судна, щоб забезпечити додаткову підтримку. Проте, незважаючи на зусилля буксира, судно почало відступати назад через поєднану дію вітру та течії. Зі швидкістю над землею (SOG) 2,4 вузла, судно повернуло приблизно на 60 ° ліворуч, коли небезпечно наблизилося до дельфіна на правому борту.

Буксир, не здатний утримати рух судна до дельфіна, був змушений зняти свою позицію, щоб уникнути розбиття. Останніми зусиллями двигун був переведений у повне задньої ходу, але цього було недостатньо, щоб запобігти зіткненню правого борту з мурлем. На щастя, судно врешті-решт завершило маневр і продовжило шлях до пункту призначення, але не без пошкоджень корпусу.

Цей інцидент є нагадуванням про важливість попереднього планування та врахування сил, що діють на судно під час маневру. У retrospect, розраховувати лише на один буксир в таких складних умовах є небезпечним рішенням. Наявність обмежених можливостей буксирів не повинна переважати необхідність адекватної допомоги під час критичних маневрів.

Важливо, щоб моряки мали всеосяжну розуміння поточних погодних умов та вітрів, а також можливості судна в обмежених водних шляхах. Шляхом проведення ретельного оцінювання ризиків та наявності запасних планів, оператори суден можуть пом’якшити потенційні небезпеки, пов’язані зі складними маневрами.

Як завжди, безперервне навчання та обмін досвідом є важливими для покращення безпеки у морських операціях. Приймаючи ці уроки та надаючи пріоритет безпечним маневруванням, ми можемо покращити загальну ефективність та безпеку суден, що працюють у обмежених водних шляхах.

Питання та відповіді:

П: Яка основна ідея статті?

В: Стаття підкреслює важливість належного планування та ризиків, що виникають від залежності від одного буксира для допомоги при руху по обмежених водних шляхах.

П: З якими викликами можуть стикатися судна при русі по обмежених водних шляхах?

В: Судна можуть зіткнутися з викликами, такими як негативні погодні умови, обмежена наявність буксирів для допомоги та необхідність точних маневрів у вузьких просторах.

П: Що сталося в згаданому в статті інциденті?

В: Баластовий танкер намагався зробити поворот на 180 ° в річковому порту при сильних вітрах та течії. Незважаючи на наявність лише одного буксира для допомоги, судно почало відступати та зіткнулось з мурлем, що призвело до пошкодження корпусу.

П: Які фактори сприяли складнощам судна під час маневру?

В: Судно зіткнулося з труднощами через поєднану дію сильних вітрів з півдня та північної течії. Одним лише буксиром не вдалося контролювати відхилення судна до мурлі.

П: Чому залежність від одного буксира в складних умовах була небезпечним рішенням?

В: Залежність від одного буксира в складних умовах була небезпечною, оскільки обмежувала можливість належного керування рухом судна і уникнення потенційних ризиків.

Важливі терміни:

– Баласт: Матеріал (наприклад, вода), розміщений в трюмі судна для забезпечення стійкості.

– Буксирна лодка: Судно, що використовується для буксирування або тягнення інших суден.

– Дельфін: Споруда, призначена для якорювання або направлення судна.

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– Safety4Sea

– Marine Insight

– INTERTANKO

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