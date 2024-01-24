OSIRIS-REx представляє давні матеріали астероїда: погляд у минуле нашої Сонячної системи

Місія NASA OSIRIS-REx нарешті розкрила перші зображення високої роздільної здатності вмісту контейнера для зразків астероїда Bennu. Ці зображення, зроблені понад 3,5 місяці після повернення космічного апарату на Землю, демонструють чорний пил та скелета розміром до приблизно 1 см. Незважаючи на те, що зовнішність може здатися звичайною, важливо пам’ятати, що ці матеріали, ймовірно, залишалися неторканими близько 4,5 мільярдів років, маючи потенційні відомості про походження нашої Сонячної системи.

Затримку у публікації цих зображень спричиняли два непокорні закріплювачі, які надійно утримували кришку контейнера для зразків. Нарешті, 10 січня ці закріплювачі були успішно відкриті, надаючи доступ до довгоочікуваного вмісту.

Для отримання зображень астероїдного зразка з дуже високою роздільною здатністю команда астроматеріалів використовувала спеціальну техніку. Еріка Блюменфельд, креативний керівник групи Advanced Imaging and Visualization of Astromaterials (AIVA), разом з керівником проекту AIVA Джо Айберзолдом зняли захоплююче зображення, на якому зображено головку приладу для збору зразків (TAGSAM) OSIRIS-REx без кришки.

Найближчі кілька тижнів будуть присвячені визначенню маси цього новоотриманого зразка. Крім того, команда планує видалити круглу металеву обідну шийку, показану на зображенні, і перенести решту зразка в прямокутні листи для зразків. Ці листи будуть детально сфотографовані, зразок буде зважений, а, в кінцевому рахунку, матеріал буде зберігатися у Центрі космічних досліджень ім. Джонсона НАСА в Хьюстоні.

Найближчим часом буде опубліковано загальний каталог зразків Bennu, що облікується, що спонукає вчених з усього світу подавати заявки на дослідження або виставкові цілі. Варто зазначити, що 75 відсотків зразка буде ретельно зберігатися для майбутнього аналізу.

З успіхом місії OSIRIS-REx, яку тепер перейменували в OSIRIS-APEX, вчені з нетерпінням очікують на наступний етап розуміння нашого космосу. Тим часом космічний апарат вирушає на зустріч з іншим астероїдом, Апофісом, потенційно небезпечним об’єктом, у 2029 році. Продовжуючи свій шлях, OSIRIS-APEX підкреслює невербальну відданість та винахідливість людства у дослідженні та розкритті таємниць Всесвіту.

FAQ:

1. Що розкрила місія OSIRIS-REx NASA?

Місія OSIRIS-REx NASA розкрила перші зображення високої роздільної здатності вмісту контейнера для зразків астероїда Bennu.

2. Скільки часу пройшло з моменту повернення космічного апарату на Землю?

Пройшло понад 3,5 місяці з моменту повернення космічного апарату на Землю.

3. Що показують зображення?

Зображення показують чорний пил та скелети розміром до приблизно 1 см.

4. Як довгий час, ймовірно, ці матеріали залишалися неторканими?

Ці матеріали ймовірно залишалися неторканими приблизно 4,5 мільярда років.

5. Що стало причиною затримки у публікації зображень?

Затримка була пов’язана з двома непокорними закріплювачами, які міцно тримали кришку контейнера для зразків.

6. Коли були успішно відкриті закріплювачі?

Закріплювачі були успішно відкриті 10 січня.

7. Як були досягнуті зображення з дуже високою роздільною здатністю?

Команда астроматеріалів використовувала спеціальну техніку для отримання зображень астероїдного зразка з дуже високою роздільною здатністю.

8. Який наступний крок у місії?

Наступний крок – визначення маси доступного зразка і видалення круглої металевої обідньої шийки, зображеної на зображенні.

9. Де буде зберігатися зразок?

Зразок буде зберігатися в Центрі космічних досліджень ім. Джонсона NASA в Хьюстоні.

10. Що станеться з зразком у майбутньому?

Буде опублікований загальний каталог зразків Bennu, який вчені з усього світу зможуть використовувати для подання заявок на дослідження. 75 відсотків зразка буде зберігатися для майбутнього аналізу.

Визначення:

1. Астроматеріали – Матеріали, що походять з небесних тіл, таких як астероїди або метеорити.

2. TAGSAM – Абревіатура, що означає Touch-and-Go-Sample-Acquisition-Mechanism (Механізм збору зразків простим дотиком), пристрій, що використовується в місії OSIRIS-REx для збирання зразків з астероїда Bennu.

Рекомендовані посилання:

– NASA

– Місія OSIRIS-REx

– Перший детальний огляд зразків OSIRIS-REx NASA