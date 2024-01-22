Індія співпрацюватиме з Японією в галузі досліджень космосу

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив зацікавленість співробітництвом з Аерокосмічним агентством Японії (JAXA) у галузі досліджень космосу. Це сталося після успішної посадки японського космічного апарата на Місяць, що зробило Японію п’ятою країною, яка досягла цього досягнення.

У привітальному повідомленні своєму японському колезі Фуміо Кішіді господар Індії висловив подив і фірму підтримку посадки JAXA на Місяць. Він також зазначив, що Індійська організація космічних досліджень (ISRO) є готовою співпрацювати з JAXA в галузі досліджень космосу.

“Вітаю прем’єр-міністра Фуміо Кішіду та всіх працівників JAXA з успішною посадкою на Місяць. Індія з нетерпінням чекає нашої співпраці в галузі досліджень космосу між ISRO та JAXA”, – написав г-н Моді у соціальних мережах.

Співпраця між ISRO та JAXA має великі перспективи для розвитку досліджень космосу. Об’єднуючи свої експертизу, технології та ресурси, Індія та Японія можуть опанувати виклики міжпланетних місій та поглибити наше розуміння космічного простору.

Пошук досліджень космосу є свідченням цікавості людства та нестримного прагнення до знань. Постійне розширення меж космічної науки та технологій потребує міжнародної співпраці та спільних зусиль для прискорення прогресу та досягнення знахідок, що корисні для всіх нас. Партнерство між Індією та Японією є відмінним прикладом такої співпраці, яка відкриває шлях до нової ери досліджень та відкриттів.