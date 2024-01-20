Японія успішно приземлилася на Місяць, проблема з постачанням електроенергії загрожує місії

Офіційні особи підтвердили, що Японія стала п’ятою країною, яка досягла Місяця, коли її космічний апарат успішно приземлився на поверхню Місяця. Однак, проблема з постачанням електроенергії сонячним аккумулятором космічного апарату тепер загрожує місії. Космічний апарат, відомий як “Slim”, був розроблений для “точкової посадки” на Місяць, що було б значним досягненням з точністю посадки.

Незважаючи на успішну посадку, проблема з постачанням електропотужності означає, що ресурс батареї космічного апарату обмежений, і час вичерпується, щоб зібрати якомога більше даних. Пріоритетом зараз є максимізація залишкового ресурсу батареї і збір важливих данних про Місяць.

Незважаючи на те, що Японія приєдналася до США, Радянського Союзу, Китаю і Індії у досягненні Місяця, все ще існує невизначеність щодо того, чи здійснив Slim точкову посадку. Космічним офіціалам потрібен більший час для аналізу даних і підтвердження точності посадки. Однак, згідно з початковими спостереженнями, існує оптимізм, що точкова посадка була досягнута.

Slim – це вражаючий легкий космічний апарат, оснащений передовою технологією приземлення. На відміну від попередніх посадок на Місяць, які мали на меті ділянки приблизно 10 кілометрів шириною, Slim мав на меті цільову точку всього 100 метрів. Ця технологія точності є результатом двадцятирічної роботи Японського космічного агентства (JAXA).

Основною метою місії є перевірка нової технології посадки, яка дозволить майбутнім космічним місіям приземлятися в конкретних інтересних зонах, а не просто в будь-якому зручному місці. Якщо місія вдалися, Slim проаналізує мінерали та шукатиме сліди про походження Місяця за допомогою спеціальної камери.

Успіх цієї місії не тільки сприятиме репутації Японії в галузі космічних технологій, але й позиціонуватиме країну як ключового учасника в глобальній космічній гонці. Здатність до точної посадки на Місяць має важливі наслідки для майбутніх досліджень Місяця та можливих місій на інші планети.

Slim також перевозить два маленьких автономних зонди, які будуть випущені перед посадкою. Ці зонди будуть записувати посадку та знімати важливі зображення місячної поверхні.

Хоча місія стикається з труднощами через проблему з постачанням електроенергії, програма космічних досліджень Японії залишається сподіватися, що вони зможуть максимально використати залишковий час та досягти своїх цілей. Посадка на Місяць є значним досягненням для Японії і кроком до майбутніх дослідницьких зусиль у космосі.