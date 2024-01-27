Японська SMART Lander досягла точного місячного приземлення, стикається з проблемою живлення

Японський SMART Lander, космічний корабель розроблений Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA), недавно здійснив надзвичайне досягнення, успішно приземлившись на Місяць з неперевершеною точністю. Це досягнення зробило Японію п’ятою країною за історією, яка здійснила таку місію, наступаючи за колишній СРСР, США, Китай і Індію.

SMART Lander встановився на відстані всього 55 метрів від запланованого місця приземлення, що є вражаючим досягненням, враховуючи складності та виклики, пов’язані з місячними посадками. Однак незабаром після посадки космічний корабель зіткнувся з несподіваною перешкодою. Його орієнтація була неправильна, і сонячні панелі не змогли ефективно генерувати електрику, оскільки вони не належним чином поверталися до Сонця.

JAXA гіпотезувала, що один з двох основних двигунів може втратити тягу на висоті 50 метрів над південною поверхнею Місяця, що призвело до проблем з положенням корабля. Вони передбачають, що коли західна сторона Місяця стане піддається сонячному світлу, генерація енергії стане можливою. Доти SMART Lander залишається неспроможним використовувати свій повний потенціал через проблему з живленням.

Незважаючи на це виклик, місія досягла кількох значних віх. До виникнення проблеми з енергетикою, SMART Lander вдалося випустити маленького робота під назвою SORA-Q. Цей роботичний співробітник успішно зафіксував зображення похиленого ландера на поверхні Місяця, надаючи цінні дані для майбутніх місій.

Місія JAXA для точного приземлення SMART Lander на поверхню Місяця позначає значний прогрес у місячних дослідженнях. Незважаючи на проблему з генерацією енергії, агентство сподівається, що освітлення сонцем західної сторони Місяця стане рішенням. Продовжуючи аналізувати дані, отримані з цієї місії, будуть вивчені цінні уроки для майбутніх місячних місій, що дозволить подальшу експлуатацію та розуміння нашого космічного сусіда.

У висновку, японський SMART Lander здійснив неймовірні досягнення, точно приземлившись на Місяці з небаченою раніше точністю. Хоча виникли тимчасові проблеми з генерацією енергії, ця місія відкриває шлях для подальшого розвитку в місячних дослідженнях і створення нового покоління космічних досліджень.

Часто задавані питання

1. Що таке SMART Lander?

– SMART Lander – це космічний корабель, розроблений Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA).

2. Яка країна розробила SMART Lander?

– SMART Lander був розроблений Японією.

3. Яка була точність приземлення SMART Lander на Місяці?

– SMART Lander приземлився всього на 55 метрів від запланованого місця приземлення, що вважається вражаючим результатом.

4. Які інші країни успішно посадили космічні кораблі на Місяць?

– Крім Японії, колишній СРСР, США, Китай і Індія також успішно посадили космічні кораблі на Місяць.

5. Яку проблему зустрів SMART Lander після посадки?

– SMART Lander зіткнувся з несподіваною проблемою, коли його орієнтація була неправильною, що призвело до нездатності сонячних панелей ефективно генерувати електрику.

6. Що стало причиною проблеми з живленням SMART Lander?

– JAXA гіпотезувала, що один з двох основних двигунів втратив тягу на висоті 50 метрів над поверхнею Місяця, що призвело до проблем з положенням корабля.

7. Яку віху досяг SMART Lander перед проблемою з живленням?

– SMART Lander вдалося випустити маленького робота під назвою SORA-Q, який зробив знімок похилого ландера на поверхні Місяця.

8. Що JAXA передбачає щодо проблеми з живленням?

– JAXA передбачає, що коли західна сторона Місяця стане піддається сонячному світлу, буде можливою генерація енергії.

9. Що планує досягти JAXA з місією SMART Lander?

– JAXA прагне точно приземлити SMART Lander на поверхню Місяця, сприяючи місячним дослідженням та надаючи цінні висновки для майбутніх місій.

10. Що буде вивчено з отриманих даних з цієї місії?

– Вчені проаналізують дані для отримання цінних уроків для майбутніх місячних місій, що дозволить розширити дослідження та розуміння Місяця.

Визначення:

– JAXA: Японське агентство аерокосмічних досліджень, організація відповідальна за розробку та виконання місії SMART Lander.

Пов’язані посилання:

– NASA – Національна аеронавтична та космічна адміністрація

– ISRO – Індійська організація космічних досліджень

– CNSA – Китайська національна адміністрація космічних польотів.