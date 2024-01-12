Час, який чоловіки проводять на туалеті: більше, ніж здається

Здається, чоловіки мають репутацію того, що вони проводять значно більше часу у ванній кімнаті. І хоча ситкоми можуть преувеличувати ситуацію, опитування, проведене одним зі спеціалістів у сфері ванних кімнат у Великій Британії, підтверджує, що чоловіки дійсно проводять на туалеті більше часу, ніж жінки. Виникає питання: чому?

На відміну від загальновідомих уявлень, це не тому, що чоловіки борються з хронічним запором. Навпаки, експерти вважають, що жінки більш схильні до проблем з кишковиком і запором через гормональні зміни. Тож якщо чоловіки не борються з труднощами при відході в туалет, то чому вони проводять там так багато часу?

Біологічно кажучи, відповідь лежить у функціонуванні симпатичної і парасимпатичної нервових систем. Симпатична нервова система здійснює активацію боротьби або втечі, тоді як парасимпатична нервова система сприяє розслабленню. При травленні, організм має бути у парасимпатичному стані. Чоловіки легше перемикаються між цими двома станами, в той час як жінки, як правило, перебувають у стані симпатичного збудження протягом більш тривалих періодів часу. Це може пояснювати, чому чоловіки відчувають більшу розслабленість на туалеті і проводять там більше часу.

Крім того, чоловіки можуть мати інші причини для тривалого перебування в туалеті. Опитування показують, що чоловіки частіше займаються читанням або переглядом мобільних пристроїв, коли вони знаходяться в туалеті. З іншого боку, жінки можуть відчувати соціальний тиск, пов’язаний з обговоренням або визнанням своїх відходів, що змушує їх хотіти якомога швидше покинути туалет.

Крім того, ванна кімната може слугувати у чоловіків як місце втечі, святилище, де вони можуть тимчасово уникнути відповідальностей і очікувань. У цьому приватному просторі вони можуть сфокусуватися на одному завданні без перешкод. Це почуття безпеки і присутності у даному моменті призводить до затягування часу, проведеного на туалеті.

Підсумовуючи, хоча чоловіки можуть не зазнавати таких проблем з запором, як жінки, існують біологічні, соціальні та психологічні фактори, які сприяють тривалим візитам до туалету. Розуміння цих нюансів може допомогти сприяти співчуттю і розвіяти уявлення про звички чоловіків у ванній кімнаті.