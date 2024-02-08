Цикл Сарос – захопливий цикл затемнень

Наближаючеся повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року – лише одне з безлічі затемнень, що слідують певному патерну, відомому як цикл Сарос. Цей цикл, зокрема цикл Сарос 139, привертає увагу астрономів та поціновувачів затемнень по всьому світу. Цикл Сарос є повторюваним патерном, який повторюється приблизно кожні 18,03 роки, або 6 585 1/3 днів. Це перекладається у 223 повернення до нового місяця, які відбуваються кожні 29,530589 дня.

Попереднє затемнення в циклі Сарос 139 відбулося 29 березня 2006 року, майже за 18 років і 10 1/3 днів до майбутньої події 8 квітня. Заздалегідь можна сказати, що наступне затемнення в цьому циклі відбудеться через 18 років і 11 1/3 днів 20 квітня 2042 року. Цікавим є те, що кожне з цих затемнень, незважаючи на те, що вони відбуваються у різних географічних регіонах, має однаковий патерн по всьому світу.

Цикл Сарос 139 розпочався 17 травня 1501 року, першим затемненням якого було зафіксоване в далеких північних регіонах земної кулі. Очікується, що останнє затемнення з цього циклу відбудеться 3 липня 2763 року на узбережжі Антарктиди. Цікавим аспектом циклу Сарос є те, що ті, які починаються від восходячого вузла місяця, як цикл Сарос 139, починаються біля Північного полюса і закінчуються біля Південного полюса. Навпаки, цикли Сарос, що збігаються з низхідним вузлом місяця, починаються в південних полярних регіонах і закінчуються на півночі.

В процесі розвитку серії циклу Сарос 139 тривалість його центральних затемнень поступово зростає. 8 квітня 2024 року це затемнення буде найтривалішим повним сонячним затемненням серії, триватиме 4 хвилини й 28 секунд. Порівняно з попереднім затемненням 29 березня 2006 року, тривалість якого становила 4 хвилини й 7 секунд, майбутня подія буде тривалішою. Аналогічно, затемнення 20 квітня 2042 року триватиме ще довше – 4 хвилини й 51 секунда.

Неймовірно, серія циклу Сарос 139 продовжуватиме породжувати ще довші повні сонячні затемнення на протязі наступних 162 років. Прогнозується, що 16 липня 2186 року загальне сонячне затемнення цього циклу триватиме неймовірних 7 хвилин й 29 секунд. Це затемнення встановить рекорд на протязі 10 000 років, від 4000 до 6000 н.е., як найдовше повне сонячне затемнення.

Унікальне поєднання факторів, таких як вирівнювання сонця і місяця та розташування найбільшого затемнення близько екватора, сприяє рідкісності цих тривалості затемнень. У випадку циклу Сарос 139 п’ять із 43 повних затемнень тривають понад сім хвилин, що відрізняє його серед 40 сонячних циклів Сарос, які активні в будь-який момент.

Наближаюче затемнення 8 квітня позначатиме 30-е затемнення в послідовності великих затемнень сонячного циклу Сарос 139. Завдяки своєму надзвичайному патерну та постійному зростанню тривалості затемнень, цикл Сарос 139 продовжує захоплювати увагу астрономів та поціновувачів затемнень, нагадуючи нам про величну та циклічну природу небесних явищ.

Часто задавані питання про цикл Сарос та затемнення Сарос 139:

1. Що таке цикл Сарос та як часто він повторюється?

Цикл Сарос – це повторюваний патерн затемнень, який повторюється приблизно кожні 18,03 роки, або 6 585 1/3 днів. Це перекладається у 223 повернення до нового місяця, які відбуваються кожні 29,530589 дня.

2. Коли відбулись попередні і майбутні затемнення в циклі Сарос 139?

Попереднє затемнення в циклі Сарос 139 відбулося 29 березня 2006 року, а очікуване затемнення відбудеться 8 квітня 2024 року.

3. Чи слідують всі затемнення в циклі Сарос 139 однаковому патерну по всьому світу?

Так, незважаючи на те, що вони відбуваються у різних географічних регіонах, кожне затемнення в циклі Сарос 139 слідує одному й тому ж патерну по всьому світу.

4. Де розпочався цикл Сарос 139 і де він завершиться?

Цикл Сарос 139 розпочався 17 травня 1501 року, перше затемнення якого було зафіксоване в далеких північних регіонах земної кулі. Очікується, що останнє затемнення розташується на узбережжі Антарктиди 3 липня 2763 року.

5. Як змінюється тривалість центральних затемнень в циклі Сарос 139 з часом?

По мірі розвитку серії циклу Сарос 139 тривалість його центральних затемнень поступово зростає. Очікується, що 8 квітня 2024 року затемнення триватиме 4 хвилини й 28 секунд. Затемнення 20 квітня 2042 року триватиме ще довше – 4 хвилини й 51 секунда. Серія продовжуватиме породжувати ще триваліші повні сонячні затемнення на протязі 162 років, і, за прогнозами, 16 липня 2186 року загальне сонячне затемнення цього циклу триватиме 7 хвилин й 29 секунд.

6. Чому цикли Сарос, що починаються від вузла восходження місяця, мають інший шлях, ніж цикли з вузлом низхідного місяця?

Цикли Сарос, які починаються від вузла восходження місяця, як цикл Сарос 139, починаються біля Північного полюса і закінчуються біля Південного полюса. Навпаки, цикли Сарос, що збігаються з вузлом низхідного місяця, починаються в південних полярних регіонах і закінчуються на півночі.

7. Що спричинює рідкість тривалих затемнень в циклі Сарос 139?

Унікальне поєднання факторів, таких як вирівнювання сонця і місяця та розташування найбільшого затемнення близько екватора, сприяє рідкісності цих тривалості затемнень. П’ять з 43 повних затемнень в циклі Сарос 139 тривають понад сім хвилин, що виділяє його серед 40 сонячних циклів Сарос, які активні в будь-який момент.

8. Скільки затемнень відбулося в серії циклу Сарос 139 до цього часу?

Наближаюче затемнення 8 квітня позначатиме 30-й затемнення в послідовності затемнень сонячного циклу Сарос 139.

Ключові терміни:

– Цикл Сарос: Повторюваний патерн затемнень, що повторюється приблизно кожні 18,03 роки.

– Цикл Сарос 139: Конкретний цикл Сарос, який розпочався 17 травня 1501 року і якому передбачається останнє затемнення 3 липня 2763 року.

– Центральні затемнення: Затемнення, коли місяць повністю закриває сонце.

– Вузол восходження: Точка, де місяць перетинає орбіту Землі на шляху від півдня до півночі.

– Вузол низхідження: Точка, де місяць перетинає орбіту Землі на шляху від півночі до півдня.