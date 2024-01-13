Сила правила 90/90/1: як досягти своїх цілей

Правило 90/90/1, створене Робіном Шармою, набуває популярності як метод, що допомагає людям досягати своїх цілей та реалізовувати задуми. Дедикуючи перші 90 хвилин свого дня одній головній меті протягом 90 послідовних днів, можна збільшити концентрацію і продуктивність. Ця стаття розглядає, як працює правило 90/90/1 та надає поради щодо його ефективного впровадження.

Що таке правило 90/90/1?

Правило 90/90/1, створене Робіном Шармою, передбачає проведення 90 хвилин щоранку на роботу над конкретною метою або завданням протягом 90 днів поспіль. Закріплюючись за цим уважним часом, ви можете поєднати страсть з діяльністю і здійснити значний прогрес за бажаним результатом.

Впровадження правила 90/90/1 в життя

Правило 90/90/1 можна застосовувати як для особистих, так і для професійних цілей. Наприклад, якщо ви маєте на меті отримати сертифікат, що стосується вашої роботи, присвячення перших 90 хвилин робочого дня навчанню або виконанню вимог сертифікації може бути дуже ефективним. Так само, якщо ви мрієте написати книгу, проводіть 90 хвилин кожного ранку на написання, редагування або пошук можливостей для видавництва.

Досягнення конкретних результатів

Щоб зробити максимальний вплив за допомогою правила 90/90/1, розбийте ваші цілі на керовані завдання, які можна виконати за 30 хвилин або менше. Виберіть три завдання, на яких будете фокусуватись кожен день, які будуть співставлені з вашою основною метою. Наприклад, якщо вашою мрією є отримання роботи в певній компанії, ваші завдання на день можуть включати спілкування з контактами компанії на LinkedIn, пошук поради та вдосконалення вашого резюме.

Поради щодо дотримання правила 90/90/1

Збереження щоденних звичок може бути викликом, але ці поради допоможуть вам бути на шляху правила 90/90/1:

Використовуйте інструменти: Використовуйте календар, щоб позначити свій план правила 90/90/1, встановіть таймер на 90 хвилин і налаштуйте нагадування на своєму телефоні, щоб бути організованим і сконцентрованим. Знайдіть партнера, який буде вас проконтролювати: Залучіть друга або колегу, які будуть регулярно перевіряти вас, надавати підтримку і заохочення. Якщо це неможливо, записування своїх досягнень в щоденнику також може допомогти вам бути відповідальними. Спрямовуйте зусилля на те, що працює: Проаналізуйте свої минулі успіхи і визначте стратегії, які працювали добре для вас. Застосовуйте ці уроки до своїх поточних цілей, щоб підтримувати дисципліну і мотивацію. Адаптуйте правило під свій розклад: Якщо працювати над вашою метою вранці не можливо, знайдіть 90-хвилинне вікно пізніше у день, яке постійно підходить вам за часом.

Впроваджуючи правило 90/90/1, ви можете збільшити свою продуктивність, зберігати фокус та досягти своїх цілей. З відданістю та постійністю, цей метод може допомогти вам рухатися до успіху в різних сферах вашого життя.

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