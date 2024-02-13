В рамках видатного кроку Центр досліджень та застосувань у флюїдних технологіях (CRAFT) оголосив першопричиною розширення Торонто, неймовірне академічне мережа лікарень Unity Health Toronto та пошанованого канадського наукового інститут досліджень в галузі охорони здоров’я. Це розширення, заплановане до 2028 року, засилює динамічне партнерство між Університетом Торонто (УТ) ,Національної дослідницької ради Канади (NRC) та Unity Health Toronto для випередження досягнень у галузі мікрофлюїдних пристроїв з глибокими наслідками для людського здоров’я.

Ця покращена співпраця, підкріплена значним інвестиційними $21 млн, надасть невід’ємну підтримку численним стипендіатам УТ, які співробітничають з науковцями NRC, інженерами та клінічними вченими. Разом вони приступлять до захоплюючих проектів, спрямованих на діагностику біофабрикації та систем “орган-на-чіп”.

З приєднанням Unity Health Toronto до CRAFT виникають нові можливості, оскільки клініки тепер працюють рука в руку з вченими. Ця співпраця відкриває шляхи до розробки передових мікрофлюїдних технологій, які можуть виявляти та контролювати ризики інфекцій в інтенсивних стаціонарах та швидко виявляти периферичні артеріальні захворювання. Важливою перевагою є те, що, тестуючи й підтверджуючи ці технології безпосередньо в умовах здоров’я, інтеграція клінічної експертизи прискорить шлях до впровадження в реальний світ та збудує співпрацю з партнерами з промисловості.

Трансформаційне бачення CRAFT полягає в те, що мікрофлюїди використовуються для революціонізації наукових та клінічних галузей у Канаді та у всьому світі. Під егідою д-ра Теодора Вереса, директора відділу досліджень і розробок у Медичному дослідницькому центрі NRC та співдиректора CRAFT, ця ініціатива спрямована на надання наступному поколінню студентів можливості здійснювати проривні досягнення в галузі мікрофлюїдини. Ці досягнення мають потенціал перетворити діагностику та лікування хвороб, відкривши нову еру точної медицини.

Мікрофлюїди, завдяки своїй унікальній здатності маніпулювати рідинами на мікроскопічній шкалі, мають великий потенціал у багатьох галузях, включаючи інженерію, медицину, біологію та хімію. Вони мають різноманітні застосування, такі як швидкі діагностичні пристрої, які дозволяють проводити тестування на ліжку хворого та уникнути часоємких лабораторних процедур. Крім того, мікрофлюїди відіграють важливу роль у біосенсорах, які дозволяють віддаленим спільнотам передавати точні дані спеціалістам, розбиваючи географічні перешкоди на шляху до медичного обслуговування.

Одним з надихаючих спільних проектів, що знаходяться в розробці, є співпраця д-ра Клаудії дос Сантос, лікаря і вченого з інтенсивної терапії в Unity Health Toronto. Д-р дос Сантос співпрацює з дослідниками CRAFT над розробкою мікрофлюїдного приладу, здатного виявляти біомаркери сепсису в межах інтенсивної терапії. Цей революційний інструмент обіцяє швидшу діагностику та лікування сепсису, стану, який може бути фатальним, якщо не надавати своєчасну допомогу.

Ще одним передовим застосуванням мікрофлюїдів є технологія “орган-на-чіп”, що дозволяє вирощувати клітини, тканини та навіть робочі ділянки органів поза організмом. Ці біологічні моделі великість можуть бути використані для масової діагностики терапевтичних молекул, покращуючи точність медицини, шляхом ідентифікації ідеальних терапій, що відповідають індивідуальним потребам пацієнтів.

З моменту свого заснування в 2018 році, CRAFT швидко зростає і тепер включає три досліджувально-розвивальні заклади: Завод тканин, Завод пристроїв та Науково-дослідний центр NRC з виготовлення та масштабування пристроїв. Ці сучасні заклади сприяють співпраці між академією, студентами, промисловістю і урядом, полегшуючи переклад провідних наукових досліджень в реальні застосування.

Однією з ключових досягнень CRAFT є залучення 125 унікальних користувачів з УТ і афілійованих лікарень тільки в 2023 році. Ініціатива включила 44 вчених та 114 стипендіатів, що привело до 69 публікацій у рецензованих журналах, 22 подань патентів та створення трьох спін-офф компаній.

Як підкреслює д-р Аксель Гюнтер, професор механічного інженерії в УТ та співдиректор CRAFT, цей успіх є результатом спільних зусиль, підтримуваних NRC, Ділянкою віце-президента УТ, відділами інженерії, мистецтва та науки, медицини і фармації. В майбутньому партнерство з Unity Health Toronto обіцяє революціонізувати медичний догляд, використовуючи силу та потенціал мікрофлюїдних приладів в клінічних умовах.

Революційні дослідження, що здійснюються завдяки CRAFT і Unity Health Toronto, ілюструють необмежений потенціал міждисциплінарних співпраць. Шляхом безшовного поєднання експертизи в клінічній практиці, наукових досліджень та інженерної майстерності, ці установи прокладають шлях до майбутнього, де інноваційні мікрофлюїдні технології трансформують ландшафт здоров’я, покращуючи діагностику, лікування та результати пацієнтів. Відвідування їх відкритих дослідницьких центрів, участь у їх професійному курсі з мікрофлюїдіки або їхньому дослідницькому симпозіуму 12 жовтня 2024 року нададуть незамінні інсайти в майбутні дослідження і застосування в медицині.

Розділ Часті запитання, заснований на головних темах і інформації, наданій у статті:

1.

П: Що таке CRAFT і яка її мета?

В: CRAFT означає Центр досліджень і застосувань у флюїдних технологіях. Її метою є революціонізувати наукові та клінічні галузі в Канаді та у всьому світі, використовуючи мікрофлюїдні технології.

2.

П: Хто є партнерами, які беруть участь у розширенні CRAFT?

В: Партнерами, які беруть участь у розширенні CRAFT, є Університет Торонто (УТ), Національна дослідницька рада Канади (NRC) та Unity Health Toronto.

3.

П: Яка мета співпраці між Unity Health Toronto і CRAFT?

В: Співпраця має на меті розробку передових мікрофлюїдних технологій, які можуть виявляти та контролювати ризики інфекцій в інтенсивних стаціонарах та швидко виявляти периферичні артеріальні захворювання. Вона також спрямована на прискорення шляху до впровадження в реальний світ через інтеграцію клінічних знань.

4.

П: Яка роль мікрофлюїдів у сфері охорони здоров’я?

В: Мікрофлюїди з їх унікальною здатністю маніпулювати рідинами в мікроскопічному масштабі мають різноманітні застосування в охороні здоров’я. Вони можуть бути використані в мінливитих лабораторіях, біосенсорах та технології “орган-на-чіп” для масової діагностики терапевтичних молекул.

5.

П: Яким є приклад спільного проекту, в якому використовуються мікрофлюїди?

В: Один з прикладів – співпраця д-ра Клаудії дос Сантос, критичного лікаря і вченого з інтенсивної терапії в Unity Health Toronto, та дослідників CRAFT над розробкою мікрофлюїдного приладу, здатного виявляти біомаркери сепсису в межах ІЦ.

6.

П: Які є дослідницько-розвивальні центри в рамках CRAFT?

В: Дослідницькі розвивальні центри в рамках CRAFT – Тissue Foundry, Device Foundry таNRC Device Fabrication and Scale-Up.

7.

П: Які є ключові досягнення CRAFT до цього часу?

В: CRAFT залучила дослідників і стипендіатів, результатом чого стали публікації у рецензованих журналах, подання патентів і створення спін-офф компаній.

8.

П: Як я можу дізнатися більше про дослідження та застосування мікрофлюїдних технологій?

В: Ви можете відвідати відкриті дослідницькі центри CRAFT, взяти участь у їх професійному курсі з мікрофлюїдики або взяти участь у їхньому дослідницькому симпозіумі, що відбудеться 12 жовтня 2024 року.