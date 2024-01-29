Розкриття секретів протонів: розкриття нових уявлень про частинкову фізику

Частинкова фізика, з її недосяжною природою та незваженими силами, завжди становила виклик для вчених, які намагаються розгадати таємниці світу субатомних частинок. Однак останні досягнення дозволили фізикам проникнути глибше в поведінку протонів, однієї з основних будівельних одиниць речовини. Спираючись на дані десятиліть тому та півстолітню передбачення про вплив гравітації на субатомні частинки, команда дослідників успішно розкрила другу механічну властивість протону.

Протони разом із нейтронами та електронами складають атоми, з яких складається наш світ. Проте ці, на перший погляд, елементарні частинки складаються з ще менших одиниць, відомих як кварки. Націлюючися на об’єднання цих кварків, діє сильна сила, одна з чотирьох фундаментальних сил природи, поряд із гравітацією, слабкою силою та електромагнетизмом. Команда фізиків вдалося виміряти розподіл сильної сили всередині протону, розкривши зсувний напругу, що діє на його кварки.

Замість безпосереднього цитування дослідників, варто зазначити, що вимірювання розподілу сильної сили всередині протону потребувало небаченої сили понад чотири тонни для видалення кварка з протону. Це дослідження розкриває світло на внутрішню динаміку субатомних частинок.

Це дослідження, опубліковане в престижному журналі Reviews of Modern Physics, будує на попередніх дослідженнях, проведених у 2018 році, що досліджували внутрішній тиск протонів. Команда скористалася даними, зібраними під час експериментів на Прискорювальному комплексі електронного пучка неперервної дії (CEBAF) Лабораторії Джефферсона, і використала метод, відомий як глибоке віртуальне комптонівське розсіювання (DVCS). Направляючи вискоенергетичний електрон на мішень протону водню, дослідники змогли отримати інформацію про властивості кварків, виділених протоном. Крім того, у дослідженні також досліджується вплив гравітації на речовину, поняття, яке спочатку було запропоновано фізиком Максимом Поляковим на початку 2000-х років.

Ця новаторська робота не тільки встановлює зв’язок між вимірюванням глибокого віртуального комптонівського розсіювання та гравітаційними факторами форми, але й дає уявлення про тиск та зсуваючу силу, що діють на протони. Важливо, що випадкове збирання даних під час пошуку командою тривимірного зображення розкрило революційні відкриття про вплив сильної сили на внутрішню структуру протону.

Продовжуючи дослідження, співавтор Латіфа Елоуадрірі, наукова співробітниця Лабораторії Джефферсона, вважає, що це лише початок більш значного наукового шляху. Шляхом розкодування властивостей протонів, які закодовані у гравітаційних факторах форми, метод, використаний у DVCS, відкриває захоплюючу можливість відкриття нової фізики. В майбутньому команда вже планує проводити подальші виміри для визначення розміру протону, що розширює межі нашого розуміння ще більше.

ЧАП

– Частинкова фізика: Галузь фізики, що вивчає основні частинки та сили, що складають Всесвіт.

– Протони: Основні частинки, які разом із нейтронами і електронами складають атоми.

– Кварки: Більші одиниці, що складають протони, нейтрони та інші частинки.

– Сильна сила: Одна з чотирьох фундаментальних сил природи, відповідна за об’єднання кварків.

– Зсуваюча напруга: Напруга, яку відчуває матеріал, коли на нього діють сили, в результаті чого шари матеріалу зсуваються один відносно одного.

Рекомендовані посилання:

– Лабораторія Джефферсона: Офіційний веб-сайт Лабораторії Джефферсона, де проводилися експерименти.

– Reviews of Modern Physics: Журнал, де було опубліковано дослідження.