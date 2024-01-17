Підготовка SpaceX до міжнародного запуску екіпажу до МКС

16 січня 2023 року капсула SpaceX Crew Dragon, яка буде змонтована на ракеті Falcon 9, вирушить у дослідницьку місію до Міжнародної космічної станції (МКС) з чотирма міжнародними членами екіпажу на борту. Запуск запланований на 17 січня 2023 року з Космічного центру імені Кеннеді.

Екіпаж, до якого входять відставний астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрія, італійський співлетчик Вальтер Вілладей, астронавт Європейського космічного агентства Маркус Вандт зі Швеції та Альпер Гезеравчі з Туреччини, провели репетицію зворотного відліку у вівторок та пройшли процедури передполітної підготовки на кораблі Crew Dragon. Вони успішно очистили стартовий майданчик для запуску двигуна.

Двигуни першого ступеня ракети були запущені пізніше для перевірки їх готовності до старту. Якщо все піде за планом, екіпаж знову усісться на свої місця 17 січня о 17:11 за східним побережним часом для запуску, розпочавши автоматизовану півторадобову подорож для зустрічі з МКС.

Компанія Axiom Space з Хьюстона спонсорує цю місію в рамках наданої NASA ухваленої ініціативи залучення приватного сектору до використання космічної станції. Axiom має за мету здобути необхідний досвід для запуску та експлуатації комерційної космічної станції після припинення роботи МКС наприкінці десятиліття.

Протягом двотижневого перебування на МКС, екіпаж буде проводити понад 30 експериментів, головним чином спрямованих на вивчення впливу невагомості на фізичні та пізнавальні показники. Очікується, що вони також пришвартуються на початку п’ятниці, тимчасово збільшивши кількість членів екіпажу станції до 11 осіб.

Часто задаваемі питання (FAQ):

1. Хто спонсорує майбутню місію до МКС?

Компанія Axiom Space з Хьюстона спонсорує місію.

2. Яка мета місії?

Метою місії є проведення науково-дослідних експериментів щодо впливу невагомості та збільшення приватного сектору у використанні МКС.

3. Хто складає екіпаж?

Екіпаж складається з відставного астронавта НАСА Майкла Лопеса-Алегрії, італійського співлетчика Вальтера Вілладея, астронавта Європейського космічного агентства Маркуса Вандта та Альпера Гезеравчі з Туреччини.

4. Скільки експериментів будуть проведено під час місії?

Планується провести понад 30 експериментів протягом двотижневого перебування на МКС.

5. Коли очікується запуск?

Запуск запланований на 17 січня 2023 року з Космічного центру імені Кеннеді.