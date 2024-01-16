Програма Південно-Африканської Астрономії святкує 20-річний ювілей з вражаючим впливом

Два десятиліття тому Південна Африка запустила Національну Програму Астрофізики та Космічних наук з метою привернути та навчати майбутніх науковців у галузі астрономії. Сьогодні програма святкує свій 20-річний ювілей з вражаючими досягненнями.

Програма відіграла важливу роль у створенні світових наукових об’єктів, таких як Південно-Африканський Великий Телескоп (SALT) та радіотелескоп MeerKAT, і дала зростання високотехнологічної робочої сили Південної Африки. Крім того, вона успішно протидіє нестачі астрономів, зокрема з кола раніше невиняткованих спільнот. За співпрацею та підтримкою університетів, національних обсерваторій та фінансування з різних фондів та уряду були навчені сотні випускників астрофізики та космічних наук. Ці випускники не тільки зробили значні наукові відкриття, але й здійснили успішну кар’єру в різних секторах, включаючи промисловість, освіту та уряд. Вплив програми виходить за межі академії і перетворив галузь астрономії в Південній Африці та за її межами.

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