Плутон, колишній найвіддаленіший планета нашої сонячної системи, може бути далеко від нас, але все ще отримує слабе, але помітне, сонячне світло. Навіть після того, як Плутон був знижений до карликової планети, його унікальні характеристики продовжують захоплювати вчених та прихильників космосу.

Розташований приблизно за 5,9 мільярда кілометрів від Сонця, Плутон отримує менше 1 відсотка сонячного світла, яке огортає нашу власну планету. Щоб зрозуміти масштаб цієї різниці, уявіть себе стоячим на поверхні Плутона. Сонце здавалося б яскравою зіркою на небі, перевершуючи всі інші.

Незважаючи на віддалене розташування, сонячне світло, яке доходить до Плутона, все ще достатнє для читання, за словами представників NASA. Однак о 12 годині дня на Плутоні Сонце було б близько 1000 разів тьмяніше, ніж на Землі. Щоб зрозуміти, приблизно воно все ще було б 300 разів яскравішим за повнолуння, створюючи освітлення, аналогічне нашому досвіду під час цивільного сутінків.

Шлях сонячного світла від Сонця до Плутона займає близько 5,5 години, підкреслюючи величезність нашої сонячної системи. Коли світло нарешті досягає Плутона, воно кидає слабе, але влучне сяйво на його льодяну поверхню. З позиції Плутона Сонце здається всього 1/39 частини розміру, яке воно має з Землі, всього лише часточка його фактичного розміру.

Ці умови створюють надприродну атмосферу на Плутоні, де Сонце, хоча й тьмяніше, царює на небі, як світовий маяк серед темряви космосу. Воно нагадує про вплив Сонця, навіть у самому краю його досягу.

Для тих, хто цікавиться досвідом плутонійського сонячного світла, не ризикуючи подорожувати мільярди кілометрів, NASA пропонує калькулятор “Час на Плутоні”. Цей інструмент дозволяє визначити, коли освітлення на Землі співпадає з плутонійським полуднем, надаючи уявлення про віддалене блискітання, яке визначає цю таємничу карликову планету.

Резюме:

Плутон, незважаючи на його відстань від Сонця, все ще отримує слабе але помітне сонячне світло. Його віддалене розташування змушує Сонце здаватися яскравою зіркою на небі, перевершуючи всі інші. Те слабе світло, що доходить до Плутона, досить для читання, схоже на наше враження під час цивільного сутінків. Світло подорожує від Сонця до Плутона близько 5,5 годин, створюючи непередбачуване середовище на карликовій планеті. Незважаючи на значну тьмяність, Сонце царює на небі Плутона як світловий маяк серед темряви космосу.

Питання:

П: Скільки сонячного світла отримує Плутон порівняно з Землею?

В: Плутон отримує менше 1 відсотка сонячного світла, яке доходить до Землі.

П: Як Сонце здається з Плутона?

В: Сонце здається лише 1/39 частини розміру, яке воно має з Землі.

П: Які інструменти надає NASA для відчуття плутонійського сонячного світла?

В: NASA пропонує калькулятор “Час на Плутоні”, щоб визначити, коли освітлення на Землі співпадає з плутонійським полуднем.