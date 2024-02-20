Перший крок в очищенні космічного сміття: компанія Rocket Lab успішно запускає супутник для огляду обломків

Rocket Lab досягла значного досягнення в космічному дослідженні успішним запуском своєї місії “Підробленим оком” з космодрому Махія. Місія спрямовується на допомогу у прибиранні космічного сміття за допомогою орбітального супутника для огляду обломків для Astroscale Japan Inc.

Супутник Active Debris Removal вагою 150 кілограмів призначений для випробування технологій та операцій з наближення та моніторингу об’єктів сміття на орбіті. Цей критичний крок допоможе оцінити можливість майбутніх супутників зустрічатися з об’єктами космічного сміття та допомагати їх виведенню з орбіти. Таким чином, ця місія спрямовується на забезпечення сталості космосу для майбутніх поколінь.

Супутник в першу чергу буде спостерігати за застарілою, покинутою японською ракетою-носієм H-2A, яка знаходиться на низькій орбіті Землі з моменту запуску супутника спостереження Землі GOSAT в 2009 році. Озброєний камерами та сенсорами, він детально огляне ракетний блок довжиною 11 метрів та шириною 4 метри.

Повна місія компанії Astroscale очікується тривати від трьох до шести місяців, протягом яких вони зберуть важливі дані і висновки. Їхнім завданням є розробка інноваційних методів зменшення космічного сміття з метою зробити космос більш доступним та безпечним.

Внесок компанії Rocket Lab у цю місію був ключовим. Компанії довелося детально розробити час запуску та параметри точного орбітального розгортання, щоб забезпечити зустріч супутника ADRAS-J та безладника ракети-носія. Незважаючи на отримання критичних параметрів всього за 20 днів до запуску, Rocket Lab успішно виконав місію з високою точністю і прецизією.

Успіх цієї місії свідчить про експертність Rocket Lab у забезпеченні швидкого та оперативного аналізу передового керування, навігації та контролю. Пітер Бек, засновник та генеральний директор Rocket Lab, висловив свою гордість за можливість брати участь у такій передовій місії та підтримувати зусилля щодо зменшення космічного сміття.

Загалом, запуск супутника для огляду обломків означає ще один важливий крок у прибиранні космічного сміття та створенні сталого космічного середовища. Співпраця між Rocket Lab та Astroscale підкреслює важливість партнерства та експертизи у досягненні проривів у космічному дослідженні та збереженні.

Щоб отримати більше інформації про Rocket Lab і їхні місії, відвідайте веб-сайт Rocket Lab.

Щоб дізнатися більше про Astroscale та їхні ініціативи зменшення космічного сміття, відвідайте веб-сайт Astroscale.