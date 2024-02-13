Керівництво університетів Пенсильванії в Кларіоні та Каліфорнії вирішило, що ці кампуси будуть господарювати регіональні турніри Олімпіади з науки, що надасть можливість учням середніх та старших шкіл продемонструвати свої наукові знання та вміння. Турніри відбудуться навесні і очікується участь загалом 650 учнів.

Кампус у Кларіоні, який раніше господарював Північно-Західний регіональний турнір, прийматиме учасників 24 лютого. Регіон Північно-Захід включає кілька округів у Пенсильванії, і організатори очікують близько 250 учнів з середніх та старших шкіл регіону.

Тим часом, кампус у Каліфорнії вже довгий час є господарем Південно-Західного регіонального турніру і повторно здійснить цю роль 16 березня. Учні з різних округів зберуться на кампусі Каліфорнії, a their participation in a series of electronic cognitive tasks.

Обидва кампуси були обрані завдяки своїм відмінними спорудами та центральному розташуванню, що забезпечує легкий доступ для студентів з сусідніх округів. Турніри не лише надають платформу для змагань учнів, а й сприяють співпраці та командній роботі між учасниками.

Учні 6-12-х класів будуть змагатися у двох розділах: розділ В для 6-9-х класів і розділ С для 9-12-х класів. Найкращі команди з цих турнірів матимуть можливість проходження на обласний рівень змагань.

Важливо зазначити роль студентських волонтерів з коледжів Пеннвест. Ці самовіддані волонтери допомагають проводити заходи, аналізувати результати та виступають провідниками для змагаючихся учнів, тренерів та сімей, які відвідують кампуси. Залучення студентських гуртків, зокрема тих, які спеціалізуються у науці чи освіті, довело свою ефективність на попередніх заходах Олімпіади з науки.

Олімпіади з науки організовує міжнародна неприбуткова організація, що працює над поліпшенням наукової освіти, заохочує зацікавленість учнів у науці та визнає виняткові досягнення у галузі науки. Змагання складаються з комплексу індивідуальних та командних змагань по різних галузях науки, включаючи біологію, геологію, хімію, інженерію, фізику та комп’ютери. Цей балансовий підхід перевіряє знання, концепції, навички роботи і наукові застосування учасників.

Запроваджуючи такі регіональні турніри, Пеннвест відповідає за розвиток наукового таланту та сприяння палкості учнів до науки серед молодшого покоління. Такі заходи не тільки сприяють розумовому розвитку, але також надають учням платформу для прояву їхніх навичок та змагання з ровесниками у корисному середовищі.

Часто задаються питання (ЧАП) – Регіональні турніри Пенсильванської олімпіади з науки

1. Що таке Регіональні турніри Пенсильванської олімпіади з науки?

Регіональні турніри Пенсильванської олімпіади з науки – це події, на яких учні середніх та старших шкіл мають можливість продемонструвати свої наукові знання та вміння. Ці турніри організовуються міжнародною неприбутковою організацією з метою поліпшення наукової освіти та заохочення зацікавленості учнів у науці.

2. Де відбудуться турніри?

Турніри відбудуться на кампусах Кларіон і Каліфорнії університету Пенсильванії. Кларіонський кампус прийматиме Північно-Західний регіональний турнір 24 лютого, а Каліфорнійський кампус – Південно-Західний регіональний турнір 16 березня.

3. Скільки учнів очікуються на турнірах залучити?

Очікується, що на Північно-Західному регіональному турнірі в Кларіоні візьмуть участь приблизно 250 учнів з середніх та старших шкіл регіону. На Південно-Західному регіональному турнірі в Каліфорнії очікується участь близько 400 осіб з різних округів.

4. У яких розділах будуть змагатися учні?

Учні 6-12-х класів будуть змагатися у двох розділах: розділ В для 6-9-х класів та розділ С для 9-12-х класів.

5. Чи матимуть найкращі команди можливість пройти на обласний рівень змагань?

Так, найкращі команди з цих регіональних турнірів матимуть можливість пройти на обласний рівень змагань.

6. Яку роль відіграють студентські волонтери з коледжів Пеннвест?

Студентські волонтери з коледжів Пеннвест відіграють важливу роль в організації заходів, оцінюванні результатів та проведенні змагань для учасників, тренерів і членів сімей, які відвідують кампуси. Участь студентських гуртків, особливо тих, які спеціалізуються у науці чи освіті, має вже доказану ефективність на попередніх заходах Олімпіади з науки.

7. Які дисципліни та предмети покривають Олімпіади з науки?

Турніри Олімпіади з науки включають в себе комплексну серію індивідуальних та командних подій у різних наукових дисциплінах, зокрема біології, геології, хімії, інженерії, фізики та комп’ютерів. Учасників оцінюють за їхні знання, концепції, навички роботи та наукові застосування.