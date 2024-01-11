Нові щотижневі виклики чекають гравців Gran Turismo 7

Увага всім гравцям Gran Turismo 7! Приготуйтеся до нового набору щотижневих викликів у грі, які пропонують захоплюючі гонки та можливість виграти особливі винагороди. Останні виклики на 2024 рік вже доступні і можуть бути відкриті о півночі за місцевим часом в кожному часовому поясі.

Функція щотижневих викликів була введена в оновленні Spec II гри і пропонує плейлист з гонок, які були взяті з розділу World Circuits в Gran Turismo 7. Ці виклики включають як регулярні події, так і унікальні гонки, створені спеціально для викликів тижня.

Завершуючи одну, три або всі п’ять гонок протягом тижня, гравці можуть заробити спеціальні бонусні призи. Тому, навіть якщо ви вже перемогли обрані гонки, варто знову пройти їх і боротися за третє місце або краще.

Спеціальні події

Спеціальна подія цього тижня відбудеться на трасі Deep Forest Raceway. Готуйтеся до захоплюючих гонок на Radical SR3 SL, автомобілі, який є дорожньою версією трохи злочинного автомобіля. Сідайте за кермо цього відкритого Radical і беріть участь у п’ятикільцевій гонці за шанс виграти 75 000 кредитів.

Повільно і стабільно

Якщо ви більше любите спокійніші гонки, вирушайте на трасу Suzuka Circuit’s East для японського FF Challenge 450. Ця гонка вимагає автомобіля з переднім розміщенням двигуна й переднім приводом, виробленого в Японії, з рекомендованою кількістю очок продуктивності (PP) в 450. Пройдіть три круги і здобудьте перемогу, щоб отримати винагороду в 7000 кредитів.

Американська гонка в неділю 600

Для шанувальників американських автомобілів ідеальний вибір – подія American Sunday Cup 600. Беріть участь у гонці на трасі Blue Moon Bay’s Infield A і демонструйте свої навички на дорозі на автомобілі з США з рекомендованою кількістю очок продуктивності (PP) 600. Виборюйте перемогу в трьох кругах гонки і отримайте винагороду у 16 000 кредитів.

Ліга Шварцвальда

Любителі німецьких автомобілів насолодяться гонкою Шварцвальда, яка відбудеться на культовій трасі Nurburgring Nordschleife. Гонка має обмежувальну кількість очок продуктивності (PP) в 700 і пропонує виклик на один круг. Здобудьте перемогу в цій складній гонці, щоб отримати 64 000 кредитів.

Гонка World Touring Car 900

Приготуйтеся до захоплюючої гонки World Touring Car 900 на трасі Trial Mountain. Ця гонка вимагає автомобілів з максимальною кількістю очок продуктивності (PP) в 900 і включає множники високого споживання пального і зношування шин, щоб підсилити виклик. Фінішуйте першим після десяти кругів, щоб отримати винагороду у 160 000 кредитів.

Не пропустіть можливість брати участь у цих захоплюючих щотижневих викликах. Не забудьте завершити одну, три або всі п’ять подій, щоб отримати бонусні винагороди. Оновлені виклики стають доступними кожної середи ввечері/четверга вранці о півночі за місцевим часом. Слідкуйте за наступним набором викликів, які надійдуть 17/18 січня.

Часті питання

П: Як часто оновлюються щотижневі виклики в Gran Turismo 7?

В: Щотижневі виклики оновлюються кожної середи ввечері/четверга вранці о півночі за місцевим часом.

П: Як я можу отримати доступ до викликів?

В: Вам потрібно завершити GT Cafe Menu Book 39 і подивитися кінцеве відео, щоб отримати доступ до викликів.

П: Чи є обмеження у гонках?

В: Так, в кожній гонці є конкретні обмеження, такі як тип автомобіля, країна походження або обмежувальна кількість очок продуктивності (PP).