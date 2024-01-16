Нові деталі й додатки, що розкриваються для Final Fantasy 7 Rebirth

Square Enix нещодавно поділилася захоплюючою новою інформацією про довгоочікуване продовження, Final Fantasy 7 Rebirth. У блозі, який детально описує різні аспекти гри, Square Enix представила артворк, знімки екрану і навіть трейлер, де демонструється деякі з додатків та змін, що очікують фанатів.

Битва в Rebirth представить двох нових гральних персонажів. Юффі, яка відома своїми виступами в оригінальній грі Final Fantasy 7, буде зосереджена на швидкості та завдає сиру шкоду. Вона може надати магію своєму зброї за допомогою ніндзюцу та володіє унікальною здатністю під назвою “Двійник”, яка дозволяє їй атакувати з різних кутів і використовувати слабкості ворогів. Кетсі Сіти, милуватий кіт, що їздить на мугл’яному верховому, пропонує інший стиль гри зі швидкими рухами та потужними атаками. Його атаки заповнюють Мугл-метр, який може бути використаний для надання бонусів союзникам. Крім того, здібності Кетсі Сіти, натхненні його фокусом на удачу, можуть мати випадкові ефекти як на ворогів, так і на союзників.

Гра також представляє нових персонажів і локації. Елена, член об’єднання “Турки”, вперше з’явиться в Rebirth. Гравці також зустрінуть капітана Тітова, який відіграє важливу роль на борту круїзного судна Shinra-8. У трейлері та знімках екрану демонструються культові місця, такі як Юнон, Золотий Фонтан і корабель Shinra-8. Останній є розкішним круїзним судном, яке перевозить пасажирів між континентами і проводить різноманітні розважальні заходи, включаючи турнір “Крові Королеви”.

Final Fantasy 7 Rebirth буде доступна у різних варіантах видання, кожне з них має унікальні колекціонерські предмети та предмети в грі. В Колекціонерському виданні містяться статуетка Сефірота, коробка-стальнийбук, міні-саундтрек CD, фізична книга з артворком та фізична копія гри. В Делюкс-виданні надається гра, коробка-стальнийбук, міні-саундтрек CD та фізична книга з артворком. Також доступне Стандартне видання. Цифрові видання пропонують подібний зміст, але у цифровому форматі.

З появою все більшого очікування релізу Final Fantasy 7 Rebirth, фанати можуть очікувати розширений світ, нових персонажів та захоплюючі геймплейні механіки. Хоча дата виходу третьої гри в Трилогії Remake ще не була оголошена, Square Enix підтвердила, що вона вже знаходиться у розробці.

FAQ

П: Яку нову інформацію розкрила Square Enix про Final Fantasy 7 Rebirth?

В: Square Enix поділилася деталями про нових гральних персонажів, механіку битви, додаткові локації та різні видання гри. Вони також випустили артворк, знімки екрану та трейлер, демонструючи ці додатки.

П: Які нові персонажі будуть представлені в Rebirth?

В: Елена, член об’єднання “Турки”, зробить свій дебют в грі. Капітан Тітов – це ще один новий персонаж, який грає важливу роль на борту круїзного судна Shinra-8.

П: Які є різні видання Final Fantasy 7 Rebirth?

В: Гра буде доступна у Колекціонерському, Делюкс та Стандартному виданнях, кожне з них пропонує унікальні колекціонерські предмети та предмети в грі. Є також доступні цифрові видання з подібним контентом.

П: Коли буде дата виходу Final Fantasy 7 Rebirth?

В: Дата виходу Rebirth ще не була оголошена, але очікується, що вона буде довгоочікуваною серед фанатів серії.