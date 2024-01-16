Нові відкриття щодо походження життя: формування жирних кислот в давніх гідротермальних вентилях

Вперше проведене грандіозне дослідження, фінансоване Лондонською природоохоронною радою Великої Британії, надало нові відомості про походження життя на Землі. Дослідники з Ньюкаслского університету встановили, що поєднання водню, бікарбонату і багатомірного магнетиту залежності від гідротермальних вентиляції може призвести до утворення органічних молекул, зокрема жирних кислот.

Жирні кислоти, які мають регіони, які притягають і відштовхують воду, є ключовими компонентами при формуванні клітинних мембран. Ці довгі органічні молекули природно створюють клітиноподібні відділення в воді. Незважаючи на їх значущість, точний процес утворення цих жирних кислот у ранніх стадіях життя залишався загадкою.

Дослідницький колектив, на чолі з доктором Гремом Первісом, відтворив хімічні умови океану ранньої Землі в своєму лабораторії. Шляхом моделювання суміші гарячої алкалічної води з певними гідротермальними вентилями і вуглекислотою, вони спостерігали утворення молекул, необхідних для формування примітивних клітинних мембран. Ці відкриття кидають світло на походження важливих елементів, необхідних для життя, з неорганічних хімічних сполук.

Доктор Джон Теллінг, головний дослідник дослідження, вважає, що ці дослідження можуть дати відповіді на питання, як розпочалося життя на нашій планеті. Він також пропонує, що ці реакції, які призводять до формування мембран, можуть також відбуватися у океанах крижаних місяців у нашій Сонячній системі, відкриваючи можливість альтернативного походження життя на віддалених небесних тілах.

Майбутні дослідження будуть спрямовані на наступний ключовий крок у розумінні походження життя: процес, за яким органічні молекули, прикріплені до мінеральних поверхонь, можуть відірватися і утворювати сферичні мембранно-обмежені структури, потенційно перші форми протоклітин, які еволюціонували в клітинне життя.

Завдяки своїм значним наслідкам і потенційним застосуванням в астробіології, ці дослідження є значущим кроком у розгадуванні загадок про початки життя.

Короткий огляд

Науковці з Ньюкаслского університету зробили прорив у розумінні походження життя на Землі. Шляхом моделювання хімічних умов раннього океану, вони продемонстрували, що поєднання водню, бікарбонату і багатомірного магнетиту може призвести до утворення жирних кислот, важливих компонентів при створенні клітинних мембран. Це відкриття розкриває, як важливі елементи для життя могли утворитися з неорганічних хімічних сполук. Дослідники вважають, що подібні реакції, що призводять до формування мембран, можуть також відбуватися на крижаних місяцях у нашій Сонячній системі. Це відкриває можливість альтернативного походження життя на цих небесних тілах.

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