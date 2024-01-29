Нові відкриття щодо еволюції пір’яних динозаврів

Відомо, що динозаври та птахи мають одну спільну рису – здатність відкладати яйця. Однак останні відкриття розкрили захоплюючу зв’язок між цими двома групами. Хоча більшість динозаврів зникла мільйони років тому, їх спадщина продовжує вражати вчених, які постійно розкривають нову інформацію про ці давні істоти. До здивування багатьох, деякі динозаври мали пір’я як на крилах, так і на ногах, це деталь, яку вони ділили з птахами.

Вперше пір’я на динозаврі було виявлено в Китаї у 1996 році. З того часу подібні скам’янілості були знайдені в Канаді, Бразилії та інших місцях по всьому світу. Ці динозаври з пір’ям мали різні можливості польоту, деякі могли літати, подібно до птахів, інші – як кажани або летючі білки. За переважальною теорією палеонтологів, пір’я спочатку розвинулось як засіб терморегуляції, допомагаючи динозаврам підтримувати свою температуру тіла.

Проте, останнє дослідження, проведене командою експертів з Сеула, Південної Кореї, пропонує нову гіпотезу. Вони стверджують, що деякі маленькі динозаври з різноманітним харчуванням, включаючи рослини, тварин і комах, могли використовувати примітивні крила для того, щоб влаштовувати пастки для своєї здобичі. Дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, показує, що пір’яні крила розвинулися до того, як динозаври здобули справжній польот.

Для вивчення цієї гіпотези команда побудувала робота-динозавра під назвою Робоптерікс, зразок якого був взятий з динозавра виду Каудіптерикс. Цей двоногий хижак жив близько 124 мільйони років тому і був приблизно розміру павича. Дослідники досліджували, як кузини реагували на різні потенційні методи залякування, що їх продемонстрував Робоптерікс. За результатами дослідження виявлено сильну залежність між використанням прото-крил в поведінці для показів та вірогідністю втечі кузин.

Дослідження також виявило помітні зв’язки між наявністю білих плям на прото-крилах та пір’я на хвості, та схиленням кузин до втечі. Ці спостереження подальше підтверджують гіпотезу про стрімкий погоню і надають нову перспективу на початкову еволюцію пір’яних крил і хвостів у динозаврів.

Це дослідження відкриває нові можливості дослідження поведінки та адаптацій динозаврів. Шляхом поєднання робототехніки з палеонтологічними знаннями, вчені з’ясовують, як ці неймовірні створіння жили та взаємодіяли зі своєю навколишньою середою. Зв’язок між пір’ям і польотом більше не є єдиним фокусом, скоріше, дослідження того, як пір’я може виконувати різні цілі, виступає на перший план. Поки наше розуміння динозаврів продовжує розвиватись, ми можемо тільки уявити, які ще відкриття чекають нас у майбутньому.

Часто задавані питання:

1. Яка зв’язок між динозаврами та птахами?

Динозаври та птахи мають спільну рису – здатність відкладати яйця. Останні відкриття показали, що деякі динозаври мали пір’я на своїх крилах та ногах, подібно до птахів.

2. Де були знайдені динозаври з пір’ям?

Динозаври з пір’ям були знайдені в декількох місцях по всьому світу, включаючи Китай, Канаду, Бразилію та інші.

3. Яка головна теорія щодо еволюції пір’я?

Палеонтологи вважають, що пір’я спочатку розвинулося як засіб терморегуляції, допомагаючи динозаврам підтримувати свою температуру тіла.

4. Яка нова гіпотеза запропонована в дослідженні з Південної Кореї?

Дослідження стверджує, що деякі маленькі динозаври з різноманітним харчуванням використовували примітивні крила для залякування своєї здобичі зі схованок. Це свідчить про те, що пір’яні крила розвинулися до того, як динозаври змогли літати.

5. Як дослідники досліджували цю гіпотезу?

Дослідники побудували робота-динозавра під назвою Робоптерікс, який був заснований на динозаврі виду Каудіптерикс. Вони вивчали реакцію кузин на потенційні методи залякування, які продемонстрував робот, у якого були прото-крила, схожі на ті, що припускалися у маленьких динозаврів.

6. Які результати дослідження?

Дослідження виявило сильну залежність між використанням прото-крил в поведінці для показів та схильністю кузин до втечі. Воно також виявило зв’язки між наявністю білих плям на прото-крилах та пір’я на хвості та схиленню кузин до втечі.

7. Що це дослідження підказує про початкову еволюцію пір’я в динозаврах?

Дослідження підтримує гіпотезу про стрімку погоню та надає нову перспективу на початкову еволюцію пір’яних крил і хвостів у динозаврів.

8. Які нові напрямки дослідження відкриває це дослідження?

Це дослідження відкриває нові можливості для вивчення поведінки та адаптацій динозаврів. Шляхом поєднання робототехніки з палеонтологією, вчені можуть дізнатися більше про те, як ці створіння жили та взаємодіяли зі своєю навколишньою середою.

9. Чи фокусується дослідження тільки на зв’язку між пір’ям і польотом?

Ні, фокус дослідження також розширюється на те, як пір’я могло виконувати різні функції. Пір’я могло відігравати роль терморегуляції, залякування здобичі та інших функцій, що перевищують польот.

10. Як це дослідження сприяє нашому розумінню динозаврів?

Шляхом розкриття нової інформації про те, як динозаври взаємодіяли зі своєю середовищу, це дослідження розширює наше знання про цих давніх істот. Воно додає до постійної головоломки розуміння того, як динозаври жили та адаптувалися.