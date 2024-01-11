Нові біноклі з підтримкою штучного інтелекту розпізнають тисячі видів дикої природи

Перед вами остання новація у світі відкриттів на вулиці – біноклі з підтримкою штучного інтелекту, які можуть розпізнати понад 9000 видів птахів та ссавців. Розроблені Марком Ньюсоном, біноклі Swarovski Optic AX Visio не тільки надають чисті зображення, але й використовують передові технології для миттєвого розпізнавання дикої природи.

Процес простий: коли бінокль фокусується на птаху або тварині, одне натискання кнопки активує інтегровану систему роботи та розпізнавання об’єктів. За секунди червоний коло заповнюється, а назва виду з’являється на екрані. Ця першовідкрита технологія працює завдяки вбудованому нейронному процесору.

Біноклі AX Visio мають вражаючі характеристики, включаючи збільшення 10×32 та поле огляду 1000 ярдів. Якість зображення виняткова, дозволяючи любителям дикої природи робити дихальні фотографії та відеозаписи. Озброєні 13-мегапіксельною камерою та можливістю запису відео 1080p, біноклі дозволяють бездротову передачу медіа на додаток Swarovski Optik Outdoor на смартфонах.

Одним з помітних функцій біноклів є вбудований GPS, який підвищує точність розпізнавання виду на основі місцезнаходження користувача. Крім того, функція “Поділитися відкриттями” дозволяє користувачам направляти інших до конкретних місць спостереження за дикою природою, відображаючи стрілкові маркери у видошукачі біноклів.

Незважаючи на те, що біноклі AX Visio несумнівно пропонують безпрецедентний досвід для любителів дикої природи, вони мають значну ціну в 4799 доларів. Тому вони, можливо, не стануть спонтанним придбанням для більшості споживачів. Тем не менш, ці передові біноклі змінюватимуть спосіб, яким ми спостерігаємо та взаємодіємо з природою.

Часті питання

Скільки видів можуть розпізнати біноклі з підтримкою штучного інтелекту?

Біноклі Swarovski Optic AX Visio можуть розпізнати понад 9000 видів птахів та ссавців.

Який процес розпізнавання виду?

Натискаючи кнопку, коли бінокль фокусується на птаху або тварині, інтегрована система роботи та розпізнавання об’єктів аналізує зображення та відображає назву виду на екрані за декілька секунд.

Які ще функції пропонують біноклі?

Окрім розпізнавання видів, в біноклях є 13-мегапіксельна камера та можливість відеозйомки 1080p, вбудований GPS для підвищення точності та функція “Поділитися відкриттями”, яка направляє інших до спостережень за дикою природою.

Коли будуть доступні для придбання біноклі?

Біноклі AX Visio будуть доступні для покупки у лютому.