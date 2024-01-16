Новий інструмент від MIT спрямовується на проблему космічного сміття

Опис:

MIT випустило новий інструмент під назвою MIT Orbital Capacity Assessment Tool (MOCAT), який моделює майбутнє космічне середовище і оцінює ефективність зусиль з видалення космічного сміття. Цей інструмент дозволяє користувачам моделювати окремі об’єкти, відстежувати ймовірність зіткнень, симулювати орбітальні характеристики та оцінювати сценарії фрагментації. Водночас, хоча тестуються різноманітні методи видалення космічного сміття, MOCAT від MIT пропонує унікальний підхід, відслідковуючи окремі об’єкти та загальне середовище.

Розуміння проблеми зростаючого космічного сміття:

На поверхні низької орбіти Землі в даний час зайнято розбитими супутниками, ракетними пусковими установками та іншим сміттям. Це космічне сміття не тільки заважає майбутнім місіям, але й загрожує роботі супутників та загальній стійкості космічних дій. Для вирішення цієї проблеми вчені досліджують такі методи, як перетягування сміття в атмосферу Землі для безпечного розкладання. Однак, складність утилізації космічного сміття вимагає ретельного моделювання та аналізу з використанням передових комп’ютерних моделей.

Особливості MIT Orbital Capacity Assessment Tool:

MOCAT складається з двох основних компонентів. Перший — MOCAT-MC надає детальний огляд космічного середовища та аналізує окремі сміттєві об’єкти за допомогою симуляції траєкторій та Монте-Карло параметрного аналізу. Другий — MOCAT Source Sink Evolutionary Model застосовує менш складний підхід моделювання, який можна запустити на особистих комп’ютерах протягом кількох секунд або хвилин. Роблячи MOCAT відкритим джерелом і доступним для всіх, MIT сподівається залучити глобальну спільноту до підвищення розуміння супутникових орбіт і внесення внеску в стале використання космосу.

Вирішення проблеми видалення космічного сміття:

Поряд зі зусиллями MIT, японська компанія Astroscale Japan планує місію з видалення космічного сміття. Вони запустять супутник ADRAS-J, щоб зібрати дані про космічне сміття та розробити механічну руку для переміщення сміття в напрямку атмосфери Землі. Місія Astroscale включає в себе сервісний супутник та клієнтський супутник, обладнані технологіями ближньої зустрічі та магнітним механізмом докування. Сервісний супутник видалятиме розбиті супутники та великі шматки сміття, тоді як клієнтський супутник докується до космічних об’єктів за допомогою залізного пластини.

Важливість відстеження та очищення космічного сміття:

Для уникнення зіткнень та утворення більших агрегатів, відомих як синдром Кесслера, необхідно ретельно керувати космічним сміттям. Місія супутника ASDRAS-J, спільно з MOCAT від MIT, має на меті надати цінну інформацію для майбутніх операцій з очищення космічного сміття. З ростом кількості країн, які висилають свої супутники у космос, необхідність компаній, таких як Astroscale, стає важливою для забезпечення чистих траєкторій запуску та орбіт для супутників.

Заключно, випуск MOCAT від MIT є важливим кроком у вирішенні проблеми космічного сміття. Цей інструмент дозволяє експертам відстежувати окремі об’єкти в космосі та їх середовище, що допомагає нам керувати майбутніми зусиллями з видалення сміття та сприяє сталому використанню космосу. Спробуйте MOCAT, надайте відгук і станьте частиною подальшого розвитку у вирішенні проблеми космічного сміття.