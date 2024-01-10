Астроверуський місячний апарат-посадник “Перегрина” зіткнувся з пропантловим проколом під час свого подорожі в космосі, через що втратив можливість м’якого посадження на Місяць. Незважаючи на цю помилку, апарат-посадник все ще має достатньо палива, щоб працювати як космічний корабель, поки інженери визначать його нове завдання в орбіті. Апарат-посадник був успішно запущений на ракеті “Вулкан”, яку виробив United Launch Alliance, але під час свого подорожі зазнав проблем у системі пропульсії. Астроверуські спеціалісти змогли вирішити деякі проблеми і продовжують працювати над збільшенням операційного терміну апарата-посадника.

Астронавтичний апарат-посадник “Перегрина” Астроверуського, не зважаючи на пропантовий прокол, зміг врятувати свою місію в космосі