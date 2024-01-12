Новий вид тиранозавра виявлений, можливий суперник для T. rex

Палеонтологи зробили проривне відкриття, можливо розкриваючи новий вид тиранозавра, який міг конкурувати за розмір з печерним Тиранозавром рекс. Виявилося, що це відкриття випливає з уважного аналізу часткового окаменілого черепа, який спочатку був виявлений в 1983 році, але помилково визнаний як належний до T. rex. Тільки недавно, у 2013 році, команда палеонтологів помітила особливості його форми і вирішила провести детальніші дослідження.

Дослідження, опубліковані у журналі ‘Scientific Reports’, показали, що цей певний вид, названий Тиранозавром макрейенсіс, відноситься до періоду між 73 і 71 мільйонами років назад. Зауважимо, що це означає, що Т. макрейенсіс є на 3-5 мільйонів років старше за свого знаменитого суперника T. rex.

Одна з найвидовищніших різниць між Т. макрейенсіс і Т. rex полягає у формі нижньої щелепи. За словами співавтора дослідження Ніка Лонгріча, палеонтолога з Університету Бата в Великій Британії, у Т. макрейенсіса є більш стрімка і звивиста нижня щелепа. Крім того, він не має видимих бугорків або ріжків, які знаходяться над очима у T. rex. Ще одна відмінна особливість – менша кількість зубів, що є одним з основних факторів, що зв’язують Т. макрейенсіса з найближчим родичем T. rex.

Хоча розмір черепа порівняний з розміром Т. rex, Лонгріч вважає, що інші особини того ж виду можуть бути ще більшими. Він вважає, що Т. макрейенсіс могла потенційно перевищувати розмір Т. rex, стверджуючи, що “малоймовірно, що ми вже знайшли найбільших особин виду”, зважаючи на те, що наразі існує лише один екземпляр.

Раніше Тарбозавр батаар і Жученгтираннус магнус вважалися найближчими родичами T. rex. Вважалося, що ці тиранозаври мешкали в Китаї і Монголії. Однак останні відкриття пропонують Ларамідію як більш ймовірне місце походження роду тиранозаврів, що вказує на пізніше міграцію до Азії. Проте жодна з цих теорій ще не була остаточно підтверджена експертами.

Резюме