Нове дослідження показує, що мікропластикові волокна подорожують далі в атмосфері, ніж сферичні частинки

Недавнє дослідження вчених з Віденського університету та Інституту Макса Планка з динаміки та самоорганізації у Геттінгені показало, що мікропластикові волокна подорожують набагато далі в атмосфері порівняно зі сферичними частинками. Це відкриття має велике значення, оскільки пояснює, як великі мікропластикові волокна потрапляють у віддалені місця, такі як полярні льодовики в Арктиці та Антарктиці. Дослідники провели лабораторні експерименти та модельні симуляції, щоб визначити швидкість осілості мікропластикових волокон, які виявилися повільнішими, ніж сферичні частинки з такою ж масою. Застосовуючи ці результати до глобальної моделі атмосферного транспорту, дослідники продемонстрували, що волокна довжиною до 1,5 мм можуть долати найвіддаленіші місця на Землі. У порівнянні з цим, сферичні частинки осідали набагато ближче до своїх вихідних регіонів. Більше того, дослідження вказує на те, що мікропластикові волокна можуть мати вплив на хмароутворення та навіть на стратосферу, що викликає занепокоєння стосовно їх можливих наслідків для озонового шару. Однак, потрібно провести більше досліджень, щоб зрозуміти швидкості викидів, розміри та форми мікропластиків в атмосферу та їх поведінку в різних умовах.

ЧАП (Часто Задають Питання)

Що дослідження виявило?

Дослідження виявило, що мікропластикові волокна осідають набагато повільніше в атмосфері порівняно зі сферичними частинками з такою ж масою. Це означає, що волокна можуть подорожувати на великі відстані, а потенційно проникають у віддалені місця, такі як Арктика або Антарктика.

Чому це відкриття важливе?

Розуміння транспорту мікропластиків в атмосфері є важливим для оцінки їх впливу на довкілля. Той факт, що волокна подорожують далі, ніж сферичні частинки, викликає занепокоєння стосовно їх можливого впливу на клімат та озоновий шар.

Які наслідки можуть мати мікропластикові волокна для стратосфери?

Дослідження показує, що мікропластикові волокна можуть мати наслідки для процесів утворення хмар та озону в стратосфері. Наприклад, міститься хлор у цих частинках, що потенційно може шкодити озоновому шару. Однак, потрібно провести більше досліджень, щоб визначити точні наслідки і кількість мікропластиків, які викидаються в атмосферу.

Які наступні кроки?

Для покращення розуміння поведінки мікропластиків в атмосфері потрібні додаткові дослідження щодо швидкостей викидів, розмірів та форм мікропластиків. Це допоможе оцінити їх можливий вплив на довкілля та зрозуміти їх поведінку в різних умовах.