Новий крок у космічному дослідженні з’явився завдяки лазерному приладу NASA, який успішно визначив місцезнаходження індійського посадкового апарату Chandrayaan-3 на Місяці. Шляхом передачі лазерних променів між Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) та маленьким пристроєм апарату, науковці досягли неперевершеного методу точного визначення місць на поверхні Місяця.

Далекий кратер Манзінус в південному полюсному регіоні Місяця був приблизною локацією посадкового апарату Вікрам, який знаходився на відстані 100 кілометрів від LRO. 12 грудня минулого року, лазерні імпульси були відправлені з орбітера до апарату, і після виявлення відбитого світла від ретрорефлектора NASA на Вікрамі, дослідники підтвердили точність свого методу.

Хоча відбиття лазерних імпульсів від об’єктів часто використовується для визначення положення земноорбітальних супутників, цей новаторський підхід обертає процес. Відправляючи лазерні імпульси з рухомого космічного апарату на нерухомий, науковці можуть точно визначити його місцезнаходження на Місяці. Це відкриває захоплюючі можливості для різноманітних застосувань у лунному дослідженні.

Сон Сяолі, який очолює команду у NASA’s Goddard Space Flight Center, висловив своє досягнення: “Ми продемонстрували, що ми можемо знайти ретрорефлектор на поверхні з Місячної орбіти.” Наступний етап передбачає удосконалення цієї техніки, щоб зробити її рутинною практикою для майбутніх місій з використанням ретрорефлекторів.

Лазерний ретрорефлекторний масив NASA – це невеликий, але потужний пристрій шириною всього 2 дюйми (5 сантиметрів), який відіграв вирішальну роль у цьому науковому прориві. Завдяки його простому і надійному дизайну з восьми кубиків з кварцових кутів, які вбудовані в алюмінієву раму, ретрорефлектору не потрібно жодного джерела живлення або обслуговування, і він може працювати десятиліттями. Його конфігурація дозволяє відбивати світло назад до його джерела, незалежно від напрямку вхідного світла.

Ретрорефлектори використовувалися в лунній науці та дослідженні з часів місії Apollo, вони пропонують множину застосувань. Завдяки відбиванню світла назад на Землю, ці ретрорефлектори розкрили дивовижну відкриту правду – Місяць поступово віддаляється від нашої планети зі швидкістю 3,8 сантиметра на рік, як спостерігає NASA.

У відповідь на цю подію, ISRO заявило, що ретрорефлекторний масив лазера на посадковому апараті Chandrayaan-3 виконує свою роль як фідуціальний пункт, служачи точною міткою для посилання на поверхню Місяця. Це досягнення є значним кроком у напрямку розуміння лунного дослідження і відкриває шлях для майбутніх космічних місій.