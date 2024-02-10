Наукова частина вечора вино та шоколад від Imagination Station

Скуштуйте солодкий бік науки під час зустрічі вином і шоколадом Imagination Station.

На вечорі 10 лютого з 18:00 до 22:00 у чудовому місці Imagination Station у Толедо, Огайо, ви зможете насолодитися феєричною подорожжю у захопливий світ науки.

Захід призначений для дорослих віком від 21 року і пропонує унікальну можливість куштувати вино і шоколад, гармонійно поєднані в смачну комбінацію. Зануртесь в чарівну атмосферу, створену злиттям науки і романтики.

Під час наукового вечора, ви зможете насолодитися смаковими делікатесами від відомих шоколатьє і виноробів, спеціально обраними Imagination Station. Разом з тим, ви також отримаєте шанс взяти участь у мистецтві створення дошки для шаркутрі та відкрити для себе складний процес гравіювання скла.

Не забувайте, що під час чарівності вечора ви також зможете потанцювати під живу музику талановитого гурту Hepcat Revival.

Крім незабутніх вражень, гості отримають унікальну можливість першими побачити нову подорожуючу виставку Imagination Station, “Над та За”.

Приєднуйтеся до нашої вечірки вино та шоколаду від Imagination Station для вечора насолоди, де наука і романтика переплітаються, створюючи справжнє чарівне враження. Позначте це в своїх календарях і придбайте квитки вже зараз для незабутнього святкування дня закоханих.

FAQ:

1. Що таке Science After Dark: Wine and Chocolate?

Science After Dark: Wine and Chocolate – це ексклюзивна подія, проведена Imagination Station у Толедо, Огайо. Вона надає дорослим віком від 21 року можливість поласувати поєднанням вина та шоколаду, досліджуючи чудовий світ науки.

2. Де і коли проходить ця подія?

Подія відбудеться 10 лютого вечором з 18:00 до 22:00 години у Imagination Station у Толедо, Огайо.

3. Що можуть очікувати гості події?

Учасники зможуть скуштувати смачні солодощі від відомих шоколатьє і виноробів, брати участь у різноманітних активностях, таких як створення дошки для шаркутрі та гравірування скла, насолоджуватися живою музикою від Hepcat Revival та мати можливість першими побачити нову подорожуючу виставку Imagination Station, “Над та За”.

4. Чи є обмеження за віком для цієї події?

Так, подія розрахована на дорослих віком від 21 року і старше.

5. Як можна придбати квитки на подію?

Ви можете придбати квитки на Science After Dark: Wine and Chocolate, відвідавши веб-сайт Imagination Station або звернувшись до їх каси.