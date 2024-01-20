НАСА успішно виявила ровер India’s Chandrayaan-3 на поверхні Місяця за допомогою лазерної технології

У проривному досягненні Національне аерокосмічне агентство США (НАСА) успішно виявило ровер India’s Chandrayaan-3 на поверхні Місяця за допомогою лазерної технології. Шляхом передачі та відображення лазерного променя між обертаючимся космічним апаратом НАСА та модулем Vikram на Місяці, космічне агентство прокладає шлях для точного націлювання на поверхню Місяця.

На відміну від традиційних методів відстеження земного супутника, ця техніка передбачає надсилання лазерних збурень з рухливого космічного апарату на нерухомий, щоб визначити його точне розташування. Космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) НАСА спрямував свій лазерний альтиметр на Vikram, який був розташований біля кратера Манзинус у південному полюсі Місяця, відстань до якого складала приблизно 62 милі. Успіх був підтверджений, коли орбітер виявив лазерні збурення, які відбиваються від ретрорефлектора НАСА на борту Vikram.

“Цей прорив свідчить про те, що ми можемо точно визначати ретрорефлектор на поверхні Місяця із його орбіти”, – сказав Сяолі Сун, науковець, який очолює команду в NASA центрі космічних польотів імені Годдарда. Ретрорефлектор був розроблений у рамках спільної роботи між НАСА та Індійською організацією досліджень космосу (ISRO).

Висновки цього досягнення безперечні. Точне визначення цілей на поверхні Місяця відкриває багато перспективних застосувань для майбутніх космічних місій. Це дозволяє покращити навігацію, забезпечувати точне націлювання роверів та модулів і уникати небезпечних зон. Крім того, ця технологія може допомогти у розміщенні інфраструктури та дослідженні цінних ресурсів на поверхні Місяця.

Незважаючи на це видатне досягнення, команда НАСА не спочиває на лаврах. Зараз їх увага переходить до вдосконалення техніки з метою зробити її рутинною практикою для майбутніх місячних місій з використанням ретрорефлекторів. По мірі розвитку космічних досліджень успіх цієї лазерної технології наближає нас до розкриття таємниць Місяця та далеко за його межами.

Розділ Часті Запитання:

П: Яке значення має виявлення НАСА ровера India’s Chandrayaan-3 на поверхні Місяця за допомогою лазерної технології?

В: Це досягнення демонструє здатність точно визначати цілі на поверхні Місяця з орбіти, що має численні застосування для майбутніх космічних місій, таких як покращена навігація, уникнення небезпечних зон та дослідження цінних ресурсів.

П: Як працює лазерна технологія?

В: Технологія передбачає надсилання лазерних збурень з рухомого космічного апарату, у цьому випадку з космічного апарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) НАСА, на нерухомий апарат, у цьому випадку на Vikram. Виявляючи лазерні збурення, які відбиваються від ретрорефлектора на борту Vikram, НАСА може визначити його точне розташування.

П: Що таке ретрорефлектори?

В: Ретрорефлектори – це пристрої, що відбивають світло або лазерні промені у зворотньому напрямку. Вони були розроблені в рамках спільної роботи між НАСА та Індійською організацією досліджень космосу (ISRO) з метою точного націлювання на поверхню Місяця.

П: Які потенційні застосування у цьому досягненні?

В: Точне визначення цілей на поверхні Місяця може полегшити навігацію для майбутніх космічних місій, сприяти розміщенню інфраструктури та підтримувати дослідження цінних ресурсів.

Визначення:

– Лазерна технологія: Технологія, що використовує лазерні промені, які є інтенсивними та фокусованими променями світла, для різних цілей, таких як комунікація, вимірювання та націлювання.

– Поверхня Місяця: Поверхня Місяця, яке є небесним тілом, що обертається навколо Землі.

– Лазерні збурення: Швидкі поштовхи лазерного світла.

– Обертаючийся космічний апарат: Космічний апарат, який перебуває на орбіті іншого небесного тіла, такого як Місяць або Земля.

– Лазерний альтиметр: Прилад, який вимірює висоту або возвишеність об’єкта, використовуючи лазерні збурення.

– Ретрорефлектор: Пристрій, який відбиває світло або лазерні промені у зворотньому напрямку.

Рекомендовані посилання:

– Веб-сайт НАСА

– Веб-сайт Індійської організації досліджень космосу (ISRO)