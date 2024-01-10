Наноліф випустила нові зовнішні освітлювальні прилади та розумне модульне світильник

Наноліф, провідна компанія у сфері розумного освітлення, оголосила про запуск своїх останніх продуктів, у тому числі про розумні багатокольорові зовнішні рядкові світлофори, розумні постійні зовнішні світлофори та розумний модульний стельовий світильник Skylight. Ці інноваційні додатки до лінійки продуктів Nanoleaf очікуються збільшити присутність компанії на ринку розумного освітлення та конкурувати з іншими лідерами галузі, такими як Hue та Twinkly.

Розумні багатокольорові зовнішні рядкові світлофори та розумні постійні зовнішні світлофори будуть доступні навесні. Ці зовнішні світлофори з можливістю зміни кольорів дозволяють користувачам створювати захоплюючі освітлювальні сцени. За допомогою головних платформ для розумного дому, таких як Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant та Samsung SmartThings, ці світлофори можна легко керувати за допомогою голосових команд та різних додатків.

Крім того, Nanoleaf впровадила можливості інтеграції зі своїми існуючими продуктами. Користувачі можуть групувати зовнішнє освітлення зі своїми внутрішніми лампами та налаштовувати автоматичні освітлювальні сцени за допомогою програми Matter.

Окрім зовнішнього освітлення, Nanoleaf також представила розумний модульний стельовий світильник Skylight. Ці світильники зі світлодіодних панелей, спроектовані для мімікрії покрівельного світлопроєктора, пропонують заранні налаштування такі як “Легкий дощ” та “Сонячний злив”. Вони мають проводове підключення, можуть змінювати кольори та синхронізуватися зі звуком. Розумний модульний стельовий світильник Skylight буде доступний для придбання вже цього місяця.

З метою подальшого покращення вражень від освітлення, Nanoleaf представила розумну багатокольорову світлову стрічку та програмне забезпечення Orchestrator. Розумна багатокольорова світлова стрічка з можливістю зміни кольору в приміщенні, що працює зі специфікацією Matter, буде доступна навесні. Програмне забезпечення Orchestrator, заплановане для випуску цієї весни, дозволяє створювати настроювані світлові шоу, що розумно реагують на музику.

FAQ

Які нові продукти представила Nanoleaf?

Nanoleaf представила розумні багатокольорові зовнішні рядкові світильники, розумні постійні зовнішні світильники, розумний модульний світильник Skylight, розумну багатокольорову світлову стрічку та програмне забезпечення Orchestrator.

Коли зможна придбати зовнішні світильники?

Зовнішні світильники будуть доступні навесні.

Які платформи для розумного дому сумісні з зовнішнім освітленням від Nanoleaf?

Зовнішнє освітлення сумісне з додатками Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant та Samsung SmartThings.

Чи можна керувати зовнішнім освітленням за допомогою голосових команд?

Так, зовнішнім освітленням легко керувати за допомогою голосових команд через сумісних голосових помічників.

Джерела: джерело 1, джерело 2