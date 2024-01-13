Koei Tecmo та Team NINJA оголосили про випуск Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition

Koei Tecmo Games та розробник Team NINJA підтвердили, що довгоочікувана гра Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition буде доступна для цифрового завантаження 7 лютого на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One та PC. Ця версія коштуватиме 7,480 єн і включатиме базову гру, а також доповнення “Битва Жунюаня”, “Завоювання Цзяндун” і “Перекрут у Цзинсян”.

Гравці, які придбають Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition, також отримають бонусний контент для завантаження, такий як комплекти “Захисна броня Цинлянг”, “Захисна броня Чуче” та “Захисна броня Байху”. Крім того, до Complete Edition буде включений спеціальний предмет під назвою “Шіжі”. Цей предмет покаже місця прапорців на міні-карті, що допоможе гравцям швидше орієнтуватися в грі.

Wo Long: Fallen Dynasty вже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One та PC через Steam та Microsoft Store. Для тих, хто підписаний на Xbox Game Pass, гра також доступна через цей сервіс.

Часто задавані питання

1. Коли вийде Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition?

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition вийде у цифровому вигляді 7 лютого.

2. На яких платформах буде доступна гра?

Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One та PC через Steam та Microsoft Store.

3. Який контент включає Complete Edition?

Complete Edition включає базову гру, а також три доповнення: “Битва Жунюаня”, “Завоювання Цзяндун” і “Перекрут у Цзинсян”. Також вона поставляється з кількома бонусними предметами для завантаження, включаючи комплекти броні та спеціальний предмет під назвою “Шіжі”.

4. Чи можу я отримати доступ до Wo Long: Fallen Dynasty через Xbox Game Pass?

Так, гра доступна для підписників Xbox Game Pass.