Місія NASA SpaceX Crew-9: Проектування дослідження та дослідження космосу

Майбутня місія NASA SpaceX Crew-9 має на меті доставити на Міжнародну космічну станцію (МКС) чотирьох членів екіпажу, де вони здійснять широкий спектр операційних та наукових діяльностей. Ця важлива місія є ще однією віхою в невпинних зусиллях агентства щодо розвитку наукових знань, випробування новітніх технологій та підготовки до майбутніх польотів людини на Марс.

До складу екіпажу, який відправиться на космічному кораблі Dragon, входять астронавти NASA командир Зіна Кардмен, пілот Нік Хейг та місійний спеціаліст Стефані Вільсон, а також місійний спеціаліст Роскосмосу Олександр Горбунов. Вони приєднаються до екіпажу експедицій 71 і 72 в серпні для проведення короткострокової передачі обов’язків з місії NASA SpaceX Crew-8.

Командир Зіна Кардмен, першокласний астронавт, має величезний досвід у геобіології та геохімічному циклуванні у підземних середовищах. З бакалаврською ступенем у біології та магістерською у морських науках, Кардмен брала участь в реальному часі у роботі станції і розробці досліджень місячної поверхні.

Пілот Нік Хейг, який має дві попередні відправки у космос, вже провів у космосі 203 дні. Досвід Хейга включає складне виходи на орбіту під час несправності ракетного двигуна. Він активно брав участь у численних експериментах у біології, біотехнології, фізичних науках та Землі. Хейг також вніс свій внесок у модернізацію космічної станції і відіграв важливу роль у якості бортового інженера під час своїх попередніх місій.

Місійний спеціаліст Стефані Вільсон, досвідчена астронавтка з трьома попередніми космічними польотами, провела в космосі 42 дні. Протягом своєї кар’єри Вільсон внесла значний вклад у встановлення модулів, завдання з інспекції, перенесення сонячних батарей і місій з постачання. Вона також працювала на системах Міжнародної космічної станції та операціях з корисним навантаженням під час роботи в NASA.

Роскосмосівський місійний спеціаліст Олександр Горбунов, найновіший член екіпажу, має сильну інженерну підготовку. Його досвід у космічних апаратах та верхніх ступенях, а також в роботі з літаками та обслуговуванні та ремонті авіаційних двигунів, буде незамінним для нестерпних зусиль екіпажу.

Місія SpaceX Crew-9 є частиною комерційної програми NASA, яка має на меті встановлення безпечного та ефективного транспорту до та з МКС за допомогою американських ракет і космічних кораблів. За останні двадцять років МКС виступила важливим полігоном для довготривалого польоту у космосі та забезпечила платформу для революційних досліджень і технологічних досягнень.

Поки NASA продовжує кампанію Артеміс з фокусом на дослідженні Місяця та прокладанні шляху для майбутніх польотів людини на Марс, агентство визнає важливість комерційних партнерств у розширенні можливостей у низькій орбітальній області Землі. Завдяки співпраці з комерційними компаніями NASA має за мету сприяти розвитку міцної економіки низької орбіти Землі, розширювати межі досліджень космосу для людини.

Для отримання додаткової інформації про комерційну програму NASA та майбутню місію SpaceX Crew-9 відвідайте: [https://www.nasa.gov/commercialcrew](https://www.nasa.gov/commercialcrew)

Часто задавані питання:

1. Яка мета майбутньої місії NASA SpaceX Crew-9?

Мета місії NASA SpaceX Crew-9 полягає в доставці на Міжнародну космічну станцію (МКС) чотирьох членів екіпажу для проведення оперативних та наукових дій. Це частина зобов’язань NASA з просування наукових знань, випробуванню нових технологій та підготовці до майбутніх космічних польотів на Марс.

2. Хто входить до екіпажу, який вирушить на космічному кораблі Dragon?

У склад екіпажу входять астронавти NASA командир Зіна Кардмен, пілот Нік Хейг та місійний спеціаліст Стефані Вільсон, а також місійний спеціаліст Роскосмосу Олександр Горбунов.

3. Які навички принесе командир Зіна Кардмен на місію?

Командир Зіна Кардмен спеціалізується на геобіології та геохімічному цикліванні у підземних середовищах. У неї є досвід у біології та морських науках, а також участь в роботі станції в режимі реального часу та розробці досліджень місячної поверхні.

4. Який досвід має пілот Нік Хейг у космосі?

Пілот Нік Хейг побував у космосі двічі і провів у ньому загалом 203 дні. Він брав участь у експериментах у різних наукових галузях та був залучений до модернізації станції. Хейг також відіграв важливу роль як бортовий інженер під час своїх попередніх місій.

5. Які внески зробила місійний спеціаліст Стефані Вільсон у дослідження космосу?

Місійний спеціаліст Стефані Вільсон мав три попередні космічні польоти і провів у космосі 42 дні. Вона внесла значний внесок у встановлення модулів, завдання з інспекції, перенесення сонячних батарей і місії з постачання. Вільсон також працювала з системами МКС та операціями навантажень протягом своєї роботи в NASA.

6. Який досвід має місійний спеціаліст Роскосмосу Олександр Горбунов?

Місійний спеціаліст Олександр Горбунов має сильну інженерну підготовку, зокрема у сфері космічних апаратів та верхніх ступенів. Він також має досвід роботи з літаками та обслуговування та ремонту авіаційних двигунів, що буде цінним для завдань екіпажу.

7. Яка значимість місії SpaceX Crew-9 в рамках комерційної програми NASA?

Місія SpaceX Crew-9 є частиною комерційної програми NASA, яка має на меті встановлення безпечного та ефективного транспорту до та з МКС за допомогою американських ракет і космічних кораблів. Ці партнерства з комерційними компаніями розширюють можливості у низькій орбітальній області Землі та сприяють розвитку міцної економіки низької орбіти Землі.

8. Де можна знайти більше інформації про комерційну програму NASA та майбутню місію SpaceX Crew-9?

Для отримання додаткової інформації про комерційну програму NASA та майбутню місію SpaceX Crew-9 відвідайте офіційний веб-сайт NASA за посиланням: Комерційна програма NASA