Медичні журнали під вогнем: виявлення недоліків у дослідженнях раку

У ході пошуку медичних проривів виявились проблеми щодо добросовісності та висновків стосовно наукових статей про рак. Недавно The New York Times повідомили, що медичні журнали не володіють достатньою рівнем контролю при публікаціях у цій галузі. Стаття підкреслює увагу на першокласному хірургу-онкологу Колумбійського університету, доктора Сема Юна, чиї 26 опублікованих досліджень спричинили підозри у використанні помилкових даних та перероблені зображення.

Ці дослідження, які спочатку були відзначені британським науковцем, доктором Шолто Девідом, у своєму блозі та форумі з науки, наразі перебувають під напруженим контролем. Зображення ракових клітин, мишей або пухлин, здається, використовувались для різних досліджень, що ставить під сумнів правильність та достовірність висновків. Одне дослідження щодо шлунка було тихе вилучено, після появи сумнівів, тоді як інше було відкликано медичним журналом після запитів The New York Times.

Такий тривожний стан спонукає до розслідування в Меморіал Слоан Кеттерінг у Нью-Йорку, де більша частина досліджень доктора Юна була проведена. Однак, цей випадок служить спричинником ширших проблем стосовно строгості процесу рецензування наукових публікацій. Мікробіолог Елізабет Бік наголошує на тому, що медичні журнали часто виконують мінімальний рівень контролю, викликаючи питання щодо їхньої ролі в гарантії надійності наукових досліджень.

Цікаво, що останні досягнення в галузі технології внесли потенційне рішення цієї проблеми. Детективи, які розслідують сумнівні дослідження, зараз використовують інструменти зі штучним інтелектом для виявлення непослідовностей. Це впишеться в спроби залучити відповідальних науковців та підтримати надійність наукових знань.

Доктор Юн вирішив не коментувати цю ситуацію, а його молодший співробітник також залишається мовчазним. В ході розгортання скандалу виникає суворе нагадування про необхідність наукової спільноти визнавати принципи припису та підтримувати жорсткі стандарти для сприяння етичному та ефективному медичному дослідженню. Шляхом вирішення виявлених недоліків у цьому випадку ми можемо прокласти шлях до більш прозорого та надійного майбутнього у дослідженнях раку.

Часті питання:

1. Яка основна проблема обговорюється в статті?

Основна проблема, що обговорюється в статті, – це недостатня ретельність та добросовісність наукових статей щодо досліджень раку, які публікуються в медичних журналах.

2. На кого спрямована увага статті?

Увага статті спрямована на доктора Сема Юна, видатного хірурга-онколога Колумбійського університету, чиї дослідження спричинили підозру щодо використання помилкових даних та перероблених зображень.

3. Що викликало сумніви щодо достовірності досліджень доктора Юна?

Зображення ракових клітин, мишей та пухлин, як здається, використовувалися для різних досліджень, що викликало сумніви щодо достовірності висновків.

4. Які кроки були підприємлені щодо досліджень доктора Юна?

Розпочато розслідування в Меморіал Слоан Кеттерінг у Нью-Йорку, де було проведено багато досліджень доктора Юна. Одне дослідження щодо шлунка було тихо вилучено, а інше було відкликано медичним журналом після запитів The New York Times.

5. Як допомагають інструменти зі штучним інтелектом розкривати непослідовності у дослідженнях?

Детективи, що розслідують сумнівні дослідження, зараз використовують інструменти зі штучним інтелектом для виявлення непослідовностей. Це допомагає забезпечити надійність наукових знань.

Визначення:

1. Ретельність: Скрупульозне та уважне обстеження або перевірка.

2. Перероблений: Адаптований або використаний для іншої цілі, ніж зроблений початково.

3. Достовірність: Ступінь, до якого щось базується на правді або доказах; якість логічності або фактичності.

4. Недолік: Містить помилки або помилки; не ідеальний або повністю правильний.

5. Відкликаний: Офіційно вилучений або видалений, зазвичай у посиланні на опубліковану роботу.

Запропоновані пов’язані посилання:

1. The New York Times (нью-йорк таймс)

2. Колумбійський університет (Columbia University)

3. Меморіал Слоан Кеттерінг (Memorial Sloan Kettering)

4. PubMed (пубмед)