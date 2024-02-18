Майбутнє космічного корабля: стійке рішення з дерев’яних супутників

Японські вчені розробили проривний космічний корабель, виготовлений повністю з деревини. Зонд LignoSat, побудований з використанням деревини магнолії, виявився надзвичайно стабільним і стійким до тріщин під час експериментів на Міжнародній космічній станції (МКС). Дослідники з Кіотського університету та компанії Sumitomo Forestry співпрацювали в рамках цього проекту, щоб дослідити можливість використання біорозкладних матеріалів, таких як деревина, як екологічно безпечних альтернатив до металу, який традиційно використовується у будівництві супутників.

Негативний вплив на навколишнє середовище, спричинений згорянням супутників під час повернення в атмосферу Землі, викликав занепокоєння серед експертів. Утворюються малинниково-оксидно-алюміневі частинки, які залишаються у верхній атмосфері протягом років, що негативно впливає на навколишнє середовище планети. Дослідники з Кіотського університету мали на меті вирішити цю проблему, оцінивши різні типи деревини щодо їх здатності витримати навантаження старту в космос та тривалого перебування на орбіті.

Лабораторні експерименти, що симулювали космічні умови, показали, що деревинні зразки не зазнали помірних змін у масі або ознак розкладу або пошкоджень, здивувавши дослідників. Після цих початкових випробувань зразки були відправлені на МКС, де вони пройшли випробування на вплив протягом майже року. До сюрпризу, деревина показала мінімальні ознаки пошкоджень. Відсутність кисню та організмів у космосі перешкоджає горінню та гниленню деревини.

Серед кількох випробуваних типів деревини, деревина магнолії виявилася найстійкішою. Це відкриття призвело до побудови дерев’яного супутника LignoSat Кіотським університетом. Космічний корабель буде нести кілька експериментів для оцінки його роботи в орбіті, зокрема зосереджується на вимірюванні деформації дерев’яних конструкцій у космосі. Згідно з Коджі Мурата, керівником проекту, деревина є міцною та стійкою в одному напрямку, проте вона може бути вразливою до змін розмірів та тріщин у іншому напрямку.

Остаточне рішення щодо ракети-носія для LignoSat ще не прийнято, існують варіанти польоту наприкінці літа на поставку Orbital Sciences Cygnus до МКС або аналогічну місію SpaceX Dragon пізніше в цьому році. Якщо цей інноваційний космічний корабель буде успішним, це може прокласти шлях до використання деревини як будівельного матеріалу для більшої кількості супутників. З оціненою щорічною кількістю запусків понад 2000 космічних апаратів, екологічний вплив алюмінієвих осадів від звичайних супутників, які під час повернення в атмосферу згоряють, може стати серйозним занепокоєнням. З іншого боку, дерев’яні супутники, такі як LignoSat, утворюватимуть тільки дрібний біорозкладний пил при поверненні в атмосферу, тим самим усуваючи потенційні екологічні ризики, пов’язані зі звичайними супутниками.

Часто задавані питання

1. Що таке зонд LignoSat?

Зонд LignoSat – це космічний корабель, виготовлений повністю з деревини, зокрема з магнолії. Він був розроблений японськими вченими з Кіотського університету та компанії Sumitomo Forestry як екологічно безпечна альтернатива традиційним металевим супутникам.

2. З якої причини було розроблено зонд LignoSat?

Розробка зонду LignoSat мала на меті дослідити можливість використання біорозкладних матеріалів, таких як деревина, у будівництві супутників. Це відбувається як відповідь на негативний вплив на навколишнє середовище, спричинений згорянням традиційних супутників при поверненні в атмосферу Землі.

3. Які екологічні проблеми пов’язані з традиційними супутниками?

Під час згоряння традиційних супутників у атмосфері Землі утворюються алюмінієві осади, які залишаються у верхній атмосфері протягом років і мають негативний вплив на середовище. Використання деревини в будівництві супутників спрямоване на зниження такого екологічного впливу.

4. Які результати експериментів, проведених на Міжнародній космічній станції?

Лабораторні експерименти, що симулювали космічні умови, показали, що деревинні зразки (у тому числі з магнолії) не зазнали помітних змін у масі або ознак розкладу або пошкоджень. Випробування на МКС тривали майже рік і також показали мінімальні ознаки пошкоджень деревини.

5. Які переваги використання деревини у будівництві супутників?

Деревина стійка до горіння та гнилення у космосі через відсутність кисню та організмів. Крім того, деревина може потенційно усунути екологічні ризики, пов’язані з традиційними супутниками, утворюючи біорозкладний пил замість алюмінієвих часток при поверненні в атмосферу.

6. Який наступний крок для зонду LignoSat?

Остаточне рішення щодо ракети-носія для зонду LignoSat ще не прийнято. Серед варіантів розглядаються польотом наприкінці літа на поставку Orbital Sciences Cygnus до МКС або аналогічною місією SpaceX Dragon пізніше в цьому році. Роботу дерев’яного супутника буде ретельно контролюватися, зокрема щодо вимірювання деформації дерев’яних конструкцій у космосі.

7. Як використання деревини в будівництві супутників може вплинути на довкілля?

З оціненою щорічною кількістю запусків понад 2000 космічних апаратів, екологічний вплив алюмінієвих осадів від звичайних супутників, які під час повернення в атмосферу згоряють, може викликати серйозне занепокоєння. Згідно з цим, дерев’яні супутники, такі як LignoSat, утворюватимуть лише дрібний біорозкладний пил при поверненні в атмосферу, тим самим усуваючи потенційні екологічні ризики, пов’язані зі звичайними супутниками.

Ключові терміни/жаргон

– LignoSat: Дерев’яний супутник, побудований з використанням деревини магнолії.

– МКС: Міжнародна космічна станція.

– Біорозкладний: Матеріали, які можуть природно розкладатися або розкладатися бактеріями або іншими живими організмами.

– Orbital Sciences Cygnus: космічний корабель для поставки, розроблений компанією Orbital Sciences Corporation.

– SpaceX Dragon: космічний капсула, розроблений SpaceX.

Пов’язані посилання

– Кіотський університет

– Sumitomo Forestry

– NASA