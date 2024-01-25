Китайська космічна станція “Тяньгун” прискорює випробування чіпів для підвищення технологій космосу

Китайська конкуренція в сфері напівпровідників зробила величезний прорив, використовуючи можливості випробувань космічної станції “Тяньгун” для одночасної оцінки понад 100 комп’ютерних процесорів. Ця революційна ініціатива вже перевершує технологічні можливості поточних космічних чіпів, які використовуються іншими країнами. За доповіддю видання “Південно-Китайський Пост”, китайські нові чіпи перевищують за продуктивністю застарілий процесор RAD750 від НАСА, оснований на технології 250 нанометрів.

Розроблені та виготовлені виключно в Китаї, ці передові чіпи працюють на внутрішньо розробленій системі SpaceOS, яка широко використовується в космічних проектах Китаю. Керівником проекту є Лю Хунджин з Академії космічних технологій Китаю, а його мета – використовувати космічну станцію для комплексних випробувань чіпів. Цей стратегічний крок вважається ключовим для амбітних космічних цілей Китаю і дозволяє таємно випробувати численні нові чіпи під час регулярних поставок на станцію.

Використання космічної станції “Тяньгун” для орбітальних випробувань на велику шкалу дозволяє Китаю очікувати швидкого прогресу у розвитку технологій космічних чіпів і одночасно знижувати витрати на дослідження та розробку. Незважаючи на те, що детальна інформація про виробників, конструкції та характеристики продуктивності цих чіпів залишається невідомою, їх вплив обов’язково буде значним.

Самостійна космічна станція Китаю пропонує унікальні переваги для проведення чутливого випробування чіпів. На відміну від Міжнародної космічної станції (МКС), “Тяньгун” дозволяє Китаю уникнути строгих політик обміну інформацією та заборон на експерименти з військовою технологією. Ця свобода дозволяє Китаю прискорити розробку передових технологій захисту, зокрема реагування на вразливість чіпів на космічні частинки високої енергії, відомі як “одноразові випадки збоїв”.

В той час, як НАСА нещодавно зосередило свої зусилля на розробці швидших чіпів для важливих космічних місій, Китай прагне конкурувати з приватними космічними компаніями, такими як SpaceX. Їх метою є збалансувати використання передових технологій, таких як штучний інтелект, і забезпечити стійкість густо накраплих чіпів в космосі.

Стратегія Китаю щодо широкомасштабних випробувань на космічній станції створює сприятливе середовище для розвитку передових технологій захисту та конкурентного середовища для постачальників чіпів. Одночасно це ставить Китай в положення, щоб задовольнити зростаючий глобальний попит на високопродуктивні і економічні космічні чіпи, передусім використовуючи зрілі процеси від 28 до 16 нанометрів.

Поки Китай виконує свою місію з панування на полі напівпровідникової промисловості, космічна станція “Тяньгун” служить ключовою платформою для інновацій та просування в космічній технології. З кожним випробуванням чіпів Китай наближається до своєї кінцевої мети – досягнути неперевершеної переваги в галузі космічних чіпів.