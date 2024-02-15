Здивовуюче відкриття: Бінарні блукавці-планети та можливість існування життя-підтримуючих місяців

Останні дослідження розкрили захопливий явище у космосі, яке викликає сумніви у наших уявленнях про формування планет і відкриває нові можливості для існування позаземного життя. Астрономи, які вивчають блукавці-планети, які часто називають блукавцями, виявили щось надзвичайне: деякі з цих небесних мандрівників можуть утворювати бінарні відносини одне з одним, схоже на те, що вони обмінюють свою зірку на іншу блукавцю-планету.

У проривному дослідженні, опублікованому в журналі “Астрофізичні листи”, вчені дослідили одну з таких пари бінарних об’єктів, відомих як Гігантські блукавці-планети (JuMBOs), використовуючи спостереження з Very Large Array (VLA) імені Карла Г. Янського. Ці JuMBOs, маса яких становить від 0,6 до 14 мас Юпітера, розташовані на відстанях від 28 до 384 астрономічних одиниць (AU). Цей новий клас блукавців-планет суперечить нашим сучасним теоріям про формування зірок та планет, оскільки вони не пов’язані зі зірками і мають великі відділення в площині неба.

Цікаво, що ці бінарні блукавці-планети мають спільні риси з коричневими карликами, об’єктами, які є надто масивними, щоб бути класифікованими як планети, але занадто маленькі, щоб запустити ядерний зрив. Коричневі карлики часто зустрічаються у бінарних парах на великій відстані, що свідчить про можливу зв’язок між механізмами формування JuMBOs і коричневих карликів.

Дослідники зосередились на вивченні одного з JuMBO, відомого як JuMBO 24. Аналізуючи радіовипромінювання з об’єкта протягом десяти років, вони виявили, що JuMBO 24 виявив стабільний рівень радіо-яскравості, на відміну від ультрахолодних карликів, що проявляють більшу змінність. Це виявлення є першим виявленням радіовипромінювання, пов’язаного з блукавцем-планетою маси.

Хоча точний механізм виникнення радіовипромінювання залишається невідомим, дослідники прагнуть провести додаткові спостереження для розкриття природи цього захоплюючого явища. Крім наукових наслідків, головний автор Луїс Родрігес підкреслює потенційну важливість існування життя-підтримуючих місяців. Ці бінарні блукавці-планети, розташовані у надшироких орбітах, можуть потенційно мати місяці, схожі на Європу або Энцеладус, які мають підповерхневі океани рідкої води, які можуть підтримувати життя.

Виявлення бінарних блукавців-планет ставить під сумнів наші передсуди про формування планет і відкриває нові можливості у пошуку придатних для життя середовищ за межами Землі. Заходячи все глибше у таємниці нашого великого Всесвіту, ці захоплюючі небесні мандрівники кличуть нас відповісти на питання: чи може життя, як ми його знаємо, існувати на місяцях, що обертаються навколо бінарних блукавців-планет? Це надзвичайне відкриття надихає нас мріяти про невидимі можливості і змушує нас все глибше занурюватися у таємниці нашого великого Всесвіту.