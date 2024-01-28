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NASA’s Delayed Starliner Launch set for April
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Затриманий запуск корабля Starliner NASA запланований на квітень

NASA оголосило, що нарешті готується відправити двох астронавтів до Міжнародної космічної станції (МКС) на кораблі Starliner від Boeing в середині квітня. Це стало можливим після багатьох років затримок і технічних проблем, які турбували проєкт.

Корабель Starliner від Boeing стикалися з труднощами під час процесу отримання ліцензії на польоти, але агентство космічних досліджень вважає, що значний прогрес здійснений у вирішенні цих проблем. Під час останнього тесту випадіння корабель вдалося, що дало NASA впевненість у загальній сертифікації системи.

NASA спочатку вибрала як компанію Boeing, так і SpaceX в 2014 році для розробки систем транспорту для перевезення екіпажу у космос. Boeing отримав контракт на 4,2 мільярди доларів, а SpaceX – на 2,6 мільярди. Однак SpaceX здійснила суттєвий прорив у 2020 році, коли успішно здійснила свій перший польот з екіпажем, і з того часу велику кількість разів відправлялася до МКС із екіпажем і вантажем. У той же час Boeing провів лише два безпілотних тестових польоти корабля Starliner.

Щоб вирішити проблеми безпеки, Boeing також працював над видаленням потенційно вогненебезпечної стрічки, відомої як P213, з корабля. В областях, де видалення стрічки може призвести до інших проблем з обладнанням, компанія вжила заходів з безпечності, обгорнувши її несамозаймистою захисною стрічкою і встановивши пожежні засоби на кабельних гарнітурах.

Як частина підготовки до майбутнього запуску, проводяться значні навчання працівників з інтегрованих польотних операцій. Команди підтримки місій недавно успішно завершили дводенне навчання з розміщення в завершення місії на полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико.

Незважаючи на значні виклики та затримки в проекті Starliner, NASA сподівається на майбутній запуск. З наближенням першого польоту екіпажу корабля, це закріплює важливий віхольник участі Boeing у комерційній програмі пілотування NASA, що відкриває можливості для подальшого людського освоєння космосу.

Часто задавані питання

П: Коли NASA відправить двох астронавтів на МКС на кораблі Starliner від Boeing?
В: NASA готується відправити двох астронавтів на МКС на кораблі Starliner від Boeing в середині квітня.

П: Чи стикається проект Boeing Starliner з якими-небудь затримками чи технічними проблемами?
В: Так, проект Boeing Starliner мав роки затримок та технічних проблем.

П: Чи здійснив Boeing прогрес у вирішенні цих проблем?
В: Так, Boeing здійснив значний прогрес у вирішенні цих проблем. Останній тест випадіння корабля Starliner був успішним, що дало NASA впевненість у загальній сертифікації системи.

П: Яку компанію вибрав NASA в 2014 році для розробки систем транспорту для перевезення екіпажу у космос?
В: NASA вибрала як компанію Boeing, так і SpaceX в 2014 році для розробки систем транспорту для перевезення екіпажу. Boeing отримав контракт на 4,2 мільярди доларів, а SpaceX – на 2,6 мільярди.

П: Чи досягла SpaceX яких-небудь важливих віх в космічних подорожах?
В: Так, SpaceX досягла важливої віхи у 2020 році, коли успішно здійснила перший політ з екіпажем і з того часу здійснила численні польоти на МКС з екіпажем і вантажем.

П: Скільки безпілотних тестових польотів здійснив Boeing для корабля Starliner?
В: Boeing провів два безпілотних тестових польоти корабля Starliner до цього моменту.

П: Яку проблему безпеки вирішив Boeing для корабля Starliner?
В: Boeing працював над видаленням потенційно вогненебезпечної стрічки під назвою P213 з корабля.

П: Як Boeing вирішив питання безпеки, що стосуються стрічки?
В: В областях, де видалення стрічки може призвести до проблем з обладнанням, Boeing обгорнув її несамозаймистою захисною стрічкою і встановив пожежні засоби на кабельних гарнітурах.

П: Які підготовчі роботи виконуються наразі для майбутнього запуску?
В: Проводяться значні навчальні програми з інтегрованих польотів. Недавно команди підтримки місій успішно завершили дводенну тренування з розміщення в завершення місії на полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико.

П: Чи є NASA оптимістичною щодо майбутнього запуску корабля Starliner?
В: Так, NASA оптимістично налаштована на майбутній запуск корабля Starliner.

П: Що означає майбутній запуск корабля Starliner для участі Boeing в комерційній програмі пілотування NASA?
В: Майбутній запуск корабля Starliner є важливою віхою для участі Boeing в комерційній програмі пілотування NASA і відкриває можливості для майбутніх людських космічних досліджень.

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