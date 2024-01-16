Екологічно безпечні термоелектричні матеріали з високою енергоефективністю

Вчені з Токійського технологічного інституту зробили проривне відкриття в галузі термоелектричних матеріалів (ТЕМ). Вони розробили новий клас екологічно безпечних інверсних перовськітів, які мають високу енергоефективність та потенціал для практичного застосування як ТЕМ. Цей значний прорив вирішує традиційні обмеження, з якими зазвичай стикаються ТЕМ, такі як низька енергоефективність та токсичність навколишнього середовища через наявність важких елементів.

ТЕМ відіграють важливу роль у перетворенні теплової енергії на електричну енергію та навпаки. Вони необхідні для систем відновлення енергії відходів та систем охолодження в електронних пристроях. Ефективність ТЕМ вимірюється за допомогою безрозмірного коефіцієнта показників, який називається ZT і залежить від таких факторів, як теплопровідність і фактор потужності.

Раніше високоефективні ТЕМ були в основному основані на важких металевих халькогенах, таких як свинець (Pb) і телур (Te), які токсичні для довкілля і живих організмів. Хоча оксидні ТЕМ не мають токсичності та використовують велику кількість природних ресурсів, їхній ZT обмежений високою теплопровідністю.

Для подолання цих викликів дослідницький колектив під керівництвом доцента Такайоші Катасі з Токійського інституту технологій вивчав використання інверсних перовськітів як ТЕМ. Ці ТЕМ з хімічною формулою Ba3BO містять елементи, такі як кремній (Si) та германій (Ge), які не є токсичними. Унікальна кристалічна структура цих інверсних перовкськітів забезпечує низьку теплопровідність, що призводить до високих значень ZT.

Команда синтезувала масивні полікристали з Ba3BO і встановила, що вони мають низьку теплопровідність та високі значення ZT, порівнянні з токсичними ТЕМ на основі важких елементів. У ТЕМ також спостерігаються обнадійливі теоретичні розрахунки, які передбачають ще більші значення ZT за допомогою оптимізації концентрації дірок.

Це дослідження відкриває шлях до розробки високоефективних та екологічно безпечних ТЕМ. Використання інверсних перовськітів як термоелектричних матеріалів має потенціал для революціонізації систем відновлення енергії відходів та охолодження, зробивши їх більш ефективними та екологічно безпечними.

Часті питання

Що таке ТЕМ?

Термоелектричні матеріали (ТЕМ) – це матеріали, які можуть перетворювати теплову енергію на електричну енергію та навпаки.

Що таке коефіцієнт показників ZT?

Коефіцієнт показників ZT – це безрозмірна величина, яка вимірює продуктивність ТЕМ. Його розраховують на основі таких факторів, як теплопровідність і фактор потужності.

Які обмеження традиційних ТЕМ?

Традиційні ТЕМ часто мають обмеження, такі як низька енергоефективність та навколишній токсичний вплив важких елементів.

В чому унікальність новоотриманих інверсних перовськітових ТЕМ?

Новоотримані інверсні перовськітові ТЕМ мають унікальну кристалічну структуру, яка забезпечує низьку теплопровідність і високу енергоефективність. Вони також виготовлені з елементів, що не є токсичними, що робить їх екологічно безпечнішими, ніж традиційні ТЕМ.