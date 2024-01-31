Дослідження майбутнього: Роботизована система хірургії в дорозі до Міжнародної космічної станції

Уривок із статті: У рамках новаторського проекту роботизована система хірургії відправляється до Міжнародної космічної станції (МКС). Ця модифікована версія робота MIRA від Virtual Incision, призначена для використання в умовах космосу і має потенціал революціонізувати медицину як на Землі, так і в космосі.

MIRA, зважаючи всього 2 фунти, значно легше та компактніше за інші хірургічні роботи, що дозволяє йому бути гнучким та зручним у використанні. Його простий процес налаштування дозволяє використовувати його при проведенні хірургічних процедур у животній порожнині в будь-якому відділенні лікарні, що визволяє його від прив’язки до певної операційної.

Озброєна можливостями віддаленої хірургії, робот пройде імітовані експерименти на борту МКС, щоб оцінити його ефективність у нульовій гравітації. Ці експерименти мають на меті надати цінні відомості про використання роботизованих систем хірургічної допомоги як для космонавтів, які потребують медичної допомоги у космосі, так і для людей на Землі, які не мають доступу до лікарів-хірургів у своїй близькості.

Відправивши роботизовану систему MIRA в космос, директор Virtual Incision, Джон Мерфі, висловив захоплення можливим впливом цього дослідження. Хоча присутність їхньої технології у космосі є захоплюючою, фокус залишається на наслідках для медицини на Землі. Введення miniRAS може перетворити операційні зали всього світу, готуючи їх до використання роботів. MIRA, який є предметом рецензування FDA, є значним кроком в цьому напрямку.

Подорож космічного робота MIRA почалась у вівторок, коли його запустили на вантажному кораблі Cygnus компанії Northrop Grumman за допомогою ракети Falcon 9 від SpaceX з мису Канаверал, штат Флорида. Цей корабель досягне МКС у найближчі дні, де його захоплять астронавти НАСА.

Разом із системою spaceMIRA, вантажний корабель перевозить матеріали для різних дослідницьких експериментів. Особливу увагу заслуговує перша металева 3D-принтер, відправлена на МКС, що дозволить астронавтам створювати запасні частини для станції. Крім того, 3D-культура хрящових клітин буде використовуватися для дослідження потенціалу регенерації хряща в умовах мікрогравітації, де хрящ може швидко псуватися.

Ми з нетерпінням чекаємо прибуття роботизованої системи хірургії на Міжнародну космічну станцію, оскільки її можливості в медицині майбутнього захоплюють дух. Це дослідження можливостей віддаленої хірургії в космосі є захоплюючим кроком до просування, що стане вигодою для всієї людства.

Часті запитання:

П: Яке значення має надходження роботизованої системи хірургії до Міжнародної космічної станції (МКС)?

В: Роботизована система хірургії, відома як робот MIRA, може революціонізувати медицину як на Землі, так і в космосі. Вона спеціально розроблена для використання в космічних умовах і може надати цінні відомості про використання роботизованих систем хірургічної допомоги (RAS), що корисно для космонавтів і людей на Землі, які не мають доступу до лікарів-хірургів у своїй близькості.

П: Як технологія MIRA відрізняється від інших хірургічних роботів?

В: Технологія MIRA значно легша та компактніша, з масою всього два фунти. Це дозволяє йому бути більш гнучким та зручним у використанні. Його простий процес налаштування дозволяє використовувати його при проведенні хірургічних процедур у животній порожнині в будь-якому відділенні лікарні, не обмежуючись певною операційною салоною.

П: Якими можливостями володіє робот MIRA?

В: Робот MIRA має можливість виконувати віддалену хірургію, що означає, що його можна операційно управляти з віддалі. Це дозволяє оцінити його ефективність у нульовій гравітації під час імітованих експериментів на борту МКС.

П: Яка мета запуску робота MIRA на МКС?

В: Імітовані експерименти на борту МКС мають на меті надати цінні відомості про використання роботизованих систем хірургічної допомоги (RAS) у відсутності гравітації. Ці дослідження є важливими для космонавтів, які потребують медичної допомоги у космосі, а також для людей на Землі, які не мають доступу до лікарів-хірургів у своїй близькості.

П: Що таке miniRAS і який він має відношення до MIRA?

В: miniRAS – це роботизована система хірургічної допомоги, розроблена Virtual Incision, яка може перетворити операційні зали всього світу, готуючи їх до використання роботів. MIRA, робот, який зараз розглядається FDA, є значним кроком у розробці miniRAS.

П: Як робот MIRA був доставлений на МКС?

В: Робот MIRA був відправлений на вантажному кораблі Cygnus компанії Northrop Grumman за допомогою ракети Falcon 9 від SpaceX з мису Канаверал, штат Флорида. Він досягне МКС у найближчі дні і його досягнуть астронавти НАСА.

П: Які ще матеріали перевозяться разом із системою MIRA?

В: Вантажний корабель перевозить матеріали для різних дослідницьких експериментів. Особливу увагу заслуговує перший металевий 3D-принтер, відправлений на МКС, а також 3D-культура хрящових клітин, що досліджує потенціал регенерації хряща в умовах мікрогравітації.

Глосарій:

– MIRA: Модифікована версія робота хірургії, розроблена спеціально для використання в космічних умовах.

– RAS: Роботизована хірургічна допомога.

– МКС: Міжнародна космічна станція.

– FDA: Управління продуктами харчування і лікарськими засобами.

– miniRAS: Роботизована система хірургічної допомоги, розроблена компанією Virtual Incision.

Пов’язані посилання:

– Virtual Incision: Офіційний вебсайт Virtual Incision, компанії, яка стоїть за роботом MIRA.

– NASA: Офіційний вебсайт Національного управління аеронавтики і дослідження космосу, яке здійснює контроль над МКС і космічними мисіями.

– SpaceX: Офіційний вебсайт SpaceX, приватного виробника аерокосмічної техніки, відповідального за запуск вантажного корабля.