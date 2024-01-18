Дослідження вказує на існування додаткових кам’янистих планет у нашій Сонячній системі

Останні дослідження надали захоплюючі докази того, що може існувати п’ять додаткових кам’янистих планет на окраїнах нашої Сонячної системи. Хоча поки що жодна безпосередня планета не була знайдена в нашій системі, дослідження, опубліковане в журналі “Астрофізичні листи”, пропонує можливість існування плаваючих вільних планет, маса яких перевищує масу Марса. Амір Сірадж, кандидат наук та автор дослідження, використовував симуляції та рівняння на підставі раніше виявлених вовчих планет, щоб оцінити потенційну кількість прихованих планет в нашій Сонячній системі.

Проведено понад 100 мільйонів симуляцій, використовуючи високотехнологічне програмне забезпечення. Дослідження Сіраджа вказує на можливість існування двох додаткових планет, маса яких подібна до маси Марса, або трьох до п’яти планет, маса яких порівнянна з масою Меркурія. Ці революційні дослідження ставлять під сумнів традиційне припущення, що наша Сонячна система обмежується восьма планетами.

Цікаво, що гіпотеза Сіраджа не є єдиною в своєму роді, оскільки багато вчених також розглядають можливість існування таємничих планет у нашій Сонячній системі. Однією з таких можливостей є існування гіпотетичної Планети Х у Поясі Койпера, регіоні за Плутоном, який складається з численних льодяних об’єктів. Навіть NASA визнає можливість існування далеко від нього планети розміром з Нептун, що обертається навколо нашого Сонця в овальній орбіті, що перетинає Плутон.

Наслідки відкриття додаткових планет у нашій Сонячній системі є величезними. Це дозволить не тільки розширити наше розуміння формування та динаміки планет, але й поставити питання про історію та еволюцію нашого космічного оточення. Подальші дослідження та прогрес у космічних телескопах, таких як майбутній телескоп Джеймса Вебба, несумнівно відіграють важливу роль у розкритті таємниць нашої Сонячної системи.

Хоча присутність цих п’яти невловимих кам’янистих планет поки що є предметом припущень, дослідження надає міркування, що дають астрономам та любителям космосу можливість розпочати пошук та розкриття таємниць, які оточують наше небесне житло.

Часто задавані питання:

П: Що недавні дослідження вказують щодо наявності кам’янистих планет у нашій Сонячній системі?

В: Недавні дослідження пропонують існування п’яти додаткових кам’янистих планет на окраїнах нашої Сонячної системи.

П: Чи була знайдена безпосередня планета в нашій Сонячній системі?

В: Ні, поки що жодна безпосередня планета не була знайдена в нашій Сонячній системі.

П: Як дослідження оцінили потенційну кількість прихованих планет в нашій Сонячній системі?

В: Дослідження використало симуляції та рівняння на підставі раніше виявлених вовчих планет для оцінки потенційної кількості прихованих планет.

П: Скільки симуляцій було проведено в дослідженні?

В: Проведено понад 100 мільйонів симуляцій за допомогою високотехнологічного програмного забезпечення.

П: Якою масою оцінюється цих прихованих планет?

В: Дослідження вказує на можливість існування двох додаткових планет, маса яких подібна до маси Марса, або трьох до п’яти планет, маса яких порівнянна з масою Меркурія.

П: Яке традиційне припущення осмілився оспорити це дослідження?

В: Це революційне дослідження ставить під сумнів припущення, що наша Сонячна система обмежена восьма планетами.

П: Чи є інші гіпотези щодо наявності таємничих планет у нашій Сонячній системі?

В: Так, вчені також гадають про можливість існування таємничих планет у нашій Сонячній системі, включаючи гіпотетичну Планету Х у Поясі Койпера.

П: Що таке Пояс Койпера?

В: Пояс Койпера – це регіон у нашій Сонячній системі, що знаходиться за Плутоном і складається з численних льодяних об’єктів.

П: Яка можливість існування далеко від нього планети розміром з Нептун визнає NASA?

В: NASA визнає можливість існування далеко від нього планети розміром з Нептун, що обертається навколо нашого Сонця в овальній орбіті, яка перетинає Плутон.

П: Які наслідки відкриття додаткових планет у нашій Сонячній системі?

В: Відкриття додаткових планет розширило б наше розуміння формування та динаміки планет, а також викликало питання про історію та еволюцію нашої Сонячної системи.

П: Яку роль відіграють прогрес у космічних телескопах у розкритті таємниць нашої Сонячної системи?

В: Подальші дослідження та прогрес у космічних телескопах, таких як майбутній телескоп Джеймса Вебба від NASA, відіграють важливу роль у розкритті таємниць нашої Сонячної системи.

Ключові терміни та жаргон:

1. Вовча планета: Об’єкт масою планети, який не обертається навколо жодної зірки.

2. Симуляції: Комп’ютерно створені моделі або розрахунки, що реплікують явища реального світу.

3. Пояс Койпера: Регіон у нашій Сонячній системі за Плутоном, що складається з численних льодяних об’єктів.

4. Гіпотетична Планета Х: Потенційна планета, що залишається у гіпотезі, розміщена в Поясі Койпера.

5. Планета розміром з Нептун: Планета розміру, порівняного з розміром Нептуна.

6. Телескоп Джеймса Вебба: Майбутній космічний телескоп NASA з передовими можливостями астрономічних спостережень.

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1. NASA

2. Телескоп Джеймса Вебба