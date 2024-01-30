Революційне дослідження, опубліковане в The Planetary Science Journal, надало захоплюючу інформацію про зменшення розміру Місяця та послідовне утворення лунних підземних поштовхів. Під час поступового охолодження ядро Місяця стискується, а його обхват зменшується приблизно на 150 футів протягом певного періоду.

Дослідження очолили вчені з визнаних установ, включаючи NASA, Смітсоніанський інститут, Арізонський університет та Університет Меріленда. Вони прояснили майбутнє поверхні Місяця, зокрема навколо Південного полюса Місяця, що є значимим для місії Артеміс III американського космічного агентства NASA.

Замість прямих цитат, дослідження вказує, що процес скорочення Місяця може спричинити зрідження лунних підземних поштовхів, які можуть спричиняти значні поштовхи ґрунту в регіоні Південного полюса Місяця. Ці поштовхи можуть відбуватися через рухи по існуючих розломах або утворення нових тектонічних розломів.

Під час дослідження були використані дані з камери Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC), розташованої на борту космічного апарату Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Аналізуючи зображення, зроблені LROC, вчені виявили багато малих та молодих тектонічних розломів, розкиданих по поверхні Місяця.

Цікаво, що процес скорочення Місяця був порівняний з скороченням виноградини, що створює зрозумілий візуальний образ, подібний до того, як описує Місяць NASA. Проте наслідки цього скорочення є набагато більш драматичними. У відмінність від землетрусів на Землі, лунні поштовхи можуть тривати кілька годин або навіть цілий день, спричиняючи значний вплив.

Це дослідження представляє зміну нашого розуміння геологічних процесів Місяця і підкреслює важливість подальших досліджень для вивчення динаміки нашого небесного сусіда. Дальші дослідження впливу скорочення Місяця та лунних поштовхів не лише поглиблять нашу наукову інформацію, але й сприятимуть майбутнім космічним місіям дослідження космосу.

Часто задавані питання: