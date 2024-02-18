Досвід життя на Марсі: Приєднуйтесь до симульованої місії NASA

NASA пропонує унікальну можливість людям, зацікавленим у досвіді життя на Марсі. Космічне агентство шукає волонтерів для своєї другої симульованої місії на Марсі, яка відома як місія CREW HEALTH AND PERFORMANCE EXPLORATION ANALOG (CHAPEA 2). Цей річний досвід має на меті симулювання умов та викликів проживання на Червоній планеті.

Планується, що місія CHAPEA 2 розпочнеться навесні 2025 року і передбачатиме команду з чотирьох членів екіпажу, які проживатимуть у спеціально спроектованому 3D-роздрукованому притулку площею 1700 квадратних футів в Хьюстоні. Цей притулок, відомий як “Mars Dune Alpha”, призначений для реплікації умов проживання на Марсі. Під час свого перебування члени екіпажу будуть відповідальні за проведення планових робіт, вирощування рослин та виконання різних інших завдань.

Хоча можливість здається захоплюючою, важливо зазначити, що місія вимагає фізичної та психологічної витривалості. Інтересуючі особи повинні відповідати певним критеріям, щоб брати участь. Кандидати повинні бути у віці від 30 до 55 років та мати магістерську ступінь у галузі STEM. Також необхідна володіння англійською мовою. Крім того, кандидати повинні мати не менше двох років професійного досвіду, а також мінімум тисячу годин польоту на літаку або два роки роботи у напрямку докторської програми з STEM. Успішні кандидати також пройдуть ретельну перевірку кримінального минулого.

Щодо компенсації, хоча NASA не розкрила точну суму, учасники отримають винагороду за свій внесок під час місії. Крім того, їм буде надане безкоштовне проживання на весь термін перебування на Марсі.

Якщо ви розглядаєте можливість подати заявку, будьте готові до тривалого процесу відбору. NASA підраховує, що відбір може зайняти від 12 до 14 місяців, тому терпіння грає важливу роль.

Вирушайте у новаторську подорож і отримайте особистий досвід життя на Марсі. Подайте заявку вже зараз і станьте частиною симульованої місії NASA на Червону планету.

FAQ:

П: Що пропонує NASA?

В: NASA пропонує унікальну можливість людям, зацікавленим у досвіді життя на Марсі, через свою другу симульовану місію на Марс, відому як CHAPEA 2.

П: Яка мета місії CHAPEA 2?

В: Місія CHAPEA 2 має на меті симулювання умов та викликів проживання на Марсі.

П: Коли розпочнеться місія CHAPEA 2?

В: Місія CHAPEA 2 запланована на початок весни 2025 року.

П: Де члени екіпажу будуть перебувати протягом місії CHAPEA 2?

В: Члени екіпажу будуть проживати в спеціально спроектованому 3D-роздрукованому притулку під назвою Mars Dune Alpha в Хьюстоні.

П: За які завдання члени екіпажу будуть відповідальні протягом свого перебування?

В: Члени екіпажу будуть відповідальні за проведення планових робіт, вирощування рослин та виконання різних інших завдань.

П: Які вимоги для участі в якості учасника?

В: Кандидати повинні бути у віці від 30 до 55 років, мати магістерську ступінь у галузі STEM, мати не менше двох років професійного досвіду і відповідати певним критеріям, пов’язаним з польотом на літаку або докторською програмою з STEM.

П: Яка компенсація для учасників?

В: Точну суму компенсації NASA не розкрила, але учасники отримають винагороду за свій внесок під час місії, а також безкоштовне проживання на весь період перебування на Марсі.

П: Як довго триває процес відбору?

В: NASA розраховує, що відбір може зайняти від 12 до 14 місяців.