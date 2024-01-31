Доктор Пол Хеберт удостоєний престижної медалі Бенджаміна Франкліна

Очолюючи перспективні внески в галузь землевпорядкування та екології, доктор Пол Хеберт, еволюціонний біолог з Університету Гвельфа, отримав високошановну медаль Бенджаміна Франкліна за 2024 рік. Це визначне визнання пов’язують із його першопрохідними роботами у галузі ДНК-баркодингу, революційної технології, яка використовує короткі участки ДНК для ідентифікації різних видів, схоже на те, як штрих-код визначає продукти в супермаркеті.

Вплив ДНК-баркодингу вийшов далеко за межі його ролі в каталогізації життя на Землі. Досягнення доктора Хеберта знайшли практичне застосування у різних галузях, включаючи виявлення харчових шахрайств, контроль над шкідниками та хворобами та підтримку важливих програм збереження. Воно дійсно змінило спосіб, яким ми розуміємо та взаємодіємо з природним світом.

Покрім посади еволюціонного біолога, доктор Хеберт також є засновником та генеральним директором Центру біорізноманіття геноміки в Університеті Гвельфа. Цей здійснюючий прорив установа із гордістю володіє найбільшим у світі цифровим архівом біорізноманіття, який містить вражаючу колекцію з більш як дев’яти мільйонів зображень та послідовностей, отриманих із понад 15 мільйонів зразків. Крім того, як науковий директор Міжнародного коду життя, він очолює ініціативу, яка сприяє глобальній співпраці між дослідниками, об’єднуючи їх зусилля для створення комплексної бібліотеки ДНК-баркодів зразків.

Виключні досягнення доктора Хеберта заслуговують йому звання четвертого видатного канадського вченого, нагородженого медаллю Бенджаміна Франкліна, що поєднує його з видатними постатями, такими як Нікола Тесла, Альберт Ейнштейн і Марі та П’єр Кюрі.

Урочиста церемонія вручення престижної нагороди запланована на 18 квітня в прославленому музеї науки Франкліна Інституту в Філадельфії, де будуть святкуватися видатні досягнення доктора Хеберта і визнаватимуться його незвичайні внески в наукову спільноту та суспільство в цілому.

Часто задавані питання:

1. Що таке медаль Бенджаміна Франкліна?

– Медаль Бенджаміна Франкліна – це високошановна нагорода, яка присуджується людям, які зробили видатні внески у своїй галузі експертизи, зокрема в галузі землевпорядкування та екології.

2. Що таке ДНК-баркодинг?

– ДНК-баркодинг – це революційна технологія, яка використовує короткі участки ДНК для ідентифікації різних видів, подібно до того, як штрих-код визначає продукти в супермаркеті.

3. Які практичні застосування ДНК-баркодингу?

– ДНК-баркодинг має практичні застосування в різних галузях. Він може бути використаний для виявлення харчових шахрайств, контролю над шкідниками та хворобами та підтримки програм збереження.

4. Що таке Центр біорізноманіття геноміки?

– Центр біорізноманіття геноміки, заснований доктором Полом Хебертом, є новаторським закладом, розташованим в університеті Гвельфа. Він містить найбільший у світі цифровий архів біорізноманіття, який містить понад дев’ять мільйонів зображень та послідовностей з понад 15 мільйонів зразків.

5. Що таке Міжнародний код життя?

– Міжнародний код життя – це ініціатива під керівництвом доктора Хеберта, яка сприяє глобальній співпраці між дослідниками з метою створення комплексної бібліотеки ДНК-баркодів.

6. Хто ще отримав медаль Бенджаміна Франкліна?

– Доктор Пол Хеберт є четвертим канадцем, якому була присуджена медаль Бенджаміна Франкліна. Інші видатні лауреати включають Ніколу Теслу, Альберта Ейнштейна, Марі та П’єра Кюрі.

Рекомендовані посилання:

– Franklinmedal.org – Офіційний веб-сайт медалі Бенджаміна Франкліна.

– Університет Гвельфа – Центр біорізноманіття геноміки – Офіційний веб-сайт Центру біорізноманіття геноміки університету Гвельфа.

– IBOL – Міжнародний код життя – Офіційний веб-сайт ініціативи Міжнародного коду життя.