Вчені наближають зорі до Землі за допомогою нових ізотопів

У переломному досягненні міжнародна наукова команда на Об’єкті для дослідження рідкісних ізотопів (ФРІБ) у Мічиганському державному університеті успішно створила п’ять нових ізотопів, зближаючи небесні тіла на небі і нашу планету.

Виділені у журналі “Фізичний огляд листів”, ці нові відкриті ізотопи – thulium-182, thulium-183, ytterbium-186, ytterbium-187 та lutetium-190 – є першою партією такого типу, синтезованої на ФРІБ. Цей винятковий досягнення символізує можливість ФРІБ генерувати ядерні зразки, які до цього часу існували тільки під час зіткнення надзвичайно густими нейтронними зірками.

Професор Александра Гаде, науковий директор ФРІБ, висловила ентузіазм щодо прогресу команди. Вона заявила: “Ми впевнені, що зможемо наблизитися до ядер, які є важливими для астрофізики”. Дослідження, яке очолив старший дослідник фізик Олег Тарасов, включало співробітників Інституту базової науки в Південній Кореї та RIKEN в Японії.

Виробництво цих нових ізотопів є важливим кроком на шляху до розуміння природних процесів, які відповідають за створення нових елементів у зірках. Шляхом реплікації ізотопів, знайдених внаслідок злиття нейтронних зірок, вчені можуть розкрити таємниці утворення важких елементів, таких як золото.

Для створення ізотопів команда запустила пучок йонів платини на мішень з вуглецю. Початкові експерименти використовували потік пучків, поділених за зарядністю, в розмірі 50 наноампер. Однак ФРІБ вже збільшила потужність свого пучка до 350 наноампер і планує досягти 15 000 наноампер.

Відкриття цих ізотопів вже значне, але воно дає нам безмежні можливості для майбутнього дослідження. Професор Брадлі Шеррілл, керівник відділу розрідженої сортувальної установки ФРІБ, підкреслив потенціал дальніх досліджень і вимірів цих новознайдених ізотопів. Вивчення їхніх періодів напіврозпаду, мас і інших властивостей сприятиме розширенню нашого розуміння фундаментальної ядерної науки.

Подорож у невідомі території розпочалася. Як зауважує професор Шеррілл: “Ми залишили свій дім і починаємо досліджувати”. Завдяки своєму переломному досягненню вчені наблизили зорі до Землі, розкривши скарбницю знань, що чекає нас у космосі.

Часті запитання:

1. Які новознайдені ізотопи були створені на Об’єкті для дослідження рідкісних ізотопів (ФРІБ)?

Новознайдені ізотопи на ФРІБ – це thulium-182, thulium-183, ytterbium-186, ytterbium-187 і lutetium-190.

2. Яка значимість створення цих ізотопів?

Створення цих ізотопів є переломним, оскільки вони здійснюють зв’язок між небесними тілами на небі і нашою планетою.

3. Яка мета створення цих ізотопів?

Створення цих ізотопів допомагає вченим зрозуміти природні процеси, що відповідають за створення нових елементів у зірках, і розкрити таємниці формування важких елементів, таких як золото.

4. Як були створені ці ізотопи?

Пучок йонів платини був запущений у мишень з вуглецю для створення цих ізотопів.

5. Які можливі майбутні наслідки цього відкриття?

Це відкриття відкриває безліч можливостей для подальших досліджень і вимірювань цих ізотопів, що сприятиме розширенню нашого розуміння фундаментальної ядерної науки.

Ключові терміни:

– Ізотопи: Атоми одного елементу з різною кількістю нейтронів.

– Нейтронна зірка: Згортка ядра масивної зірки, що зазнала вибуху супернової, переважно складається з нейтронів.

– Астрофізика: Галузь астрономії, яка вивчає фізичні властивості небесних об’єктів і явищ.

Пропоновані посилання:

– Об’єкт для дослідження рідкісних ізотопів (ФРІБ)

– Фізичний огляд листів