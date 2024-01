Вчені астрономи розкрили таємничі зірки: представляємо загадкових “старих курців”

Вчені астрономи зробили надзвичайне відкриття неподалік від центру нашої власної галактики Чумацького Шляху. Вони натрапили на дивовижний тип зірок, які виявляють незвичайну поведінку, періодично зникаючи, перш ніж раптово вибухати геїстерними хмарами, які пролягають через безмежний простір.

Вчені назвали ці старі курці “old smokers” із-за їх старості ці зірки витрачають тривалі періоди часу у сплячому стані, а потім очікувано випускають хмари куркутня в дуже таємничий спосіб. Професор Данте Мінніті з Університету Андреса Белло в Чилі елегантно описав цей феномен, стверджуючи: “Вони залишаються відносно тьмяними і червоними на протязі багатьох років, часто повністю зникаючи з нашого поля зору.”

Така схована природа цих зірок, що характеризується відсутністю світіння, успішно ухилялася від пильного оком астрономів до цього часу. Значно варто зазначити, що всебічне дослідження, яке охоплює три наукові статті у найновішому номері “Всемісячні повідомлення Королівського астрономічного товариства” пролили світло на це захоплююче небесне явище.

Під час десятирічного перегляду, відомого як “VISTA Variables in the Via Lactea” (VVV), дослідники випадково знайшли не менше 21 старого курця. Іронічно, перегляд спочатку мав на меті ідентифікувати зовсім інший вид зірок, а саме новонароджені зірки або протозірки, які зазнають інтенсивних спалахів і можуть тривати тривалий час.

Доктор Жень Гуо з Університету Вальпараїсо в Чилі, яка очолювала аналіз спектрів світла цих зірок, підтвердила наявність 32 вибухаючих протозірок, деякі з яких збільшили свою яскравість на неабиякий 40 крат. Однак аналіз також показав наявність цих загадкових старих курців, які були класифіковані як червоні велетні.

Таємниця заглиблюється, коли професор Філіп Лукас з Університету Гертфордшир, який очолював міжнародний науковий колектив, що проводив це дослідження, поділився вражаючим відкриттям. “Спочатку ми були невпевнені, чи ці зірки – це протозірки, які починають вибух, відновлюються після зниження світості через преграджуючий диск або шар пилу, або ж це старі велетні зірки, що викидають речовину на останніх етапах свого існування”, – роздумував він.

Це відкриття не тільки привертає увагу астрономів, але й має значущі наслідки для нашого розуміння складу і динаміки нашої галактики. Розкриття нової категорії зірок, здатних викидати речовину, має потенціал змінити наше знання про розподіл важких елементів уядерних дисків і металобогатих регіонів галактик, що перевищують наше власне.

Визначення:

1. Світостіння: Загальна кількість енергії, яку зоря виділяє за одиницю часу.

2. Протозірки: Початковий етап процесу формування зірки, коли густий ядро газу і пилу здається під впливом гравітації.

3. Червоні велетні зірки: Великі, відносно холодні зірки, які перебувають на пізніх стадіях розвитку.

