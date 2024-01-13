Внесок Канади у майбутнє вивчення Місяця

Плани Канади на вивчення Місяця постраждали через недавні затримки в місіях NASA Artemis II та III. З перенесеним запуском Artemis II, запланованим на вересень 2025 року, а Artemis III – на вересень 2026 року, канадським вченим та астронавтам доведеться змінити свої графіки та підготовку.

Програма Artemis, названа на честь грецької богині Місяця, має на меті створити довгострокову присутність на поверхні Місяця та, в кінцевому рахунку, вислати астронавтів на Марс. Це спільний міжнародний зусилля, що наголошує на мирних відносинах між країнами, включаючи Канаду, яка підписала Artemis Accords.

Хоча затримки в місіях Artemis можуть бути розчаруванням, вони є необхідними для забезпечення успіху та безпеки місій. Виклики космічного дослідження надзвичайно великі, починаючи від інтенсивних G-сил, які відчувають під час запуску, до екстремальних температур місячного середовища. Випробування та вдосконалення технологій для космічних подорожей – це складний та коштовний процес, який потребує часу.

Однією з особливих перешкод, що спричинили затримки, була вибух ракети Starship SpaceX під час її другого запуску. Цей інцидент підкреслив потребу в подальших вдосконаленнях конструкції до використання ракети на місії посадки екіпажу Artemis III.

Для канадських астронавтів Джеремі Хенсена та Дженні Гіббонс затримки надають додаткову можливість для додаткової підготовки. Хенсен стане частиною історичної місії Artemis II, що знаменуватиме перший раз, коли люди полетять на кораблі Оріон NASA та вийдуть за межі низької орбіти Землі з 1972 року. Гіббонс, призначена до резервного екіпажу Artemis II, тепер має більше часу для ознайомлення з тренуванням, необхідним для місії.

Хоча затримки можуть бути розчаровуючими, вони є необхідною частиною забезпечення успіху та безпеки космічних місій. Канада продовжує підтримувати свій внесок у програму Artemis та майбутнє вивчення Місяця. З часом та продовженою співпрацею буде досягнуто мету повернення людей на Місяць, відкриваючи шлях до ще більших досягнень у космічному дослідженні.

Часті запитання

1. Що таке програма Artemis?

Програма Artemis – це ініціатива NASA з повернення людей на Місяць та, в кінцевому рахунку, вислання астронавтів на Марс. Вона має на меті створити довгострокову присутність на поверхні Місяця та сприяти міжнародній співпраці у космічному дослідженні.

2. Як затримки в місіях Artemis вплинули на плани Канади?

Затримки в місіях Artemis II та III призвели до необхідності змін у планах Канади щодо дослідження Місяця. Канадським вченим та астронавтам, які беруть участь у місіях, доведеться адаптувати свої графіки та підготовку відповідно.

3. Чому затримки необхідні в космічному дослідженні?

Затримки мають важливе значення в космічному дослідженні для забезпечення успіху та безпеки місій. Космос – це непрощаюче середовище з численними технічними викликами, які потребують вирішення до запуску. Випробування та вдосконалення технологій, а також проведення ретельної підготовки, – це часоміщаючі процеси, які сприяють готовності місій.

4. Які можливості виникають для канадських астронавтів затримок?

Затримки в місіях Artemis надають додатковий час канадським астронавтам, таким як Джеремі Хенсен та Дженні Гіббонс, для проходження інтенсивної підготовки та підготовки. Цей додатковий час може бути використаний для покращення їх навичок та знань, що в кінцевому рахунку сприятиме успіху мисій, в яких вони беруть участь.