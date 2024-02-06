Виявлено нову “Супер-Землю” в непосредній близкості до нашої Сонячної системи

У розглядів зробила неймовірне відкриття НАСА, оголошуючи виявлення “супер-Землі” в обійсі неподалік від зони життєпридатності сусідньої зоряної системи. Позначена як TOI-715 b, ця екзопланета приблизно в 1,5 рази ширша за Землю і знаходиться на відстані всього 137 світлових років від нас. Хоча це здається віддаленим, в астрономічних вимірах це вважається відносно близьким, особливо у порівнянні з величезним простором нашої галактики Чумацького шляху, яка охоплює приблизно 100 000 світлових років.

TOI-715 b обертається навколо червоного карлика, який є меншим і холоднішим за наше Сонце. Завдяки нижчій температурі зірки, ця супер-Земля може обертатись ближче до неї і все ж перебувати в зоні життєпридатності. Зона життєпридатності відноситься до регіону навколо зорі, де умови сприятливі для існування рідкої води на поверхні планети, що дає їй можливість суцільно підтримувати життя.

Одна з цікавих переваг ближчого орбіту TOI-715 b – це частота, з якою вона перетинається перед своєю зіркою. Ця регулярна подія значно полегшує науковцям відстеження і вивчення характеристик планети. На TOI-715 b “рік” триває лише 19 днів.

У цій же зоряній системі дослідники виявили іншу планету, близьку до Землі. Якщо це буде підтверджено, це стане найменшою планетою в зоні життєпридатності, коли-небудь виявленою за допомогою ‘Транзитного екзопланетарного обстеження’ НАСА (TESS), запущеного в 2018 році. TESS є основоположним приладом для виявлення потенційних екзопланет, які потім подальше спостерігаються та класифікуються за допомогою Космічного телескопа NASA Джеймса Вебба.

Це захоплююче відкриття очолив колектив вчених під проводом Джорджини Дрансфілд з Університету Бірмінгему, Сполучене Королівство. Результати їх дослідження були опубліковані в престижному журналі “Місячні спостереження Королівського астрономічного товариства”.

Хоча супер-Землі, як TOI-715 b, більші за нашу домашню планету, вони все ж потрапляють до діапазону розмірів, які легше, ніж льодові гіганти, які Нептун та Уран. Екзопланети-супертери можуть складатися з комбінації породи і газу та бути до 10 разів масивнішими за Землю. Однак слід зауважити, що не всі супер-Землі обов’язково життєздатні. Їх склад може варіюватися широко, включаючи можливість водних світів, сніжних планет або навіть планет, переважним компонентом яких є щільний газ, подібний до Нептуна.

Для захоплюючого візуального порівняння між Землею та TOI-715 b НАСА надає інтерактивний інструмент, який дозволяє оцінити масштаб та диво цих космічних об’єктів. Відкриття цієї супер-Землі слугує нагадуванням про просторовість і різноманітність нашого Всесвіту, розпалює нашу цікавість і розширює межі нашого розуміння далеких світів.

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