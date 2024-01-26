Використання світла для захоплення та видалення CO2: стале рішення для захоплення вуглецю

Для боротьби з глобальним потеплінням та досягнення кліматичних цілей необхідно не тільки зменшувати викиди парникових газів, але й видаляти значні кількості CO2 з атмосфери. Поточні технології захоплення вуглецю ефективні, але енергоємні та дороговартісні. Однак, дослідники з ETH Zurich використовують новаторський підхід, використовуючи потужність світла.

Під керівництвом професора Марії Лукатської, команда з ETH Zurich розробила процес, який використовує світло для захоплення та видалення CO2. Вчені відкрили, що додавання фотокислот, молекул, які реагують на світло, до рідини дозволяє контролювати її кислотність. В темряві рідина стає лужною, що дозволяє захоплювати CO2 з повітря та утворювати карбонати. Під дією світла, рідина стає кислою, що зумовлює перетворення карбонатів назад у CO2, який може бути зібраний. Цикл повторюється, зробивши цей метод сталим та ефективним рішенням для захоплення вуглецю.

Дослідники зіткнулися з проблемою стабільності молекул фотокислот у воді. Щоб подолати це, вони використали суміш води та органічного розчинника. Це не лише стабілізувало молекули, але й дозволило змінювати кислотність рідини обернено. Завдяки стабілізації молекул фотокислот та використанню суміші органічного розчинника та води, дослідники досягли місячної стабільності розчину.

На відміну від інших процесів захоплення вуглецю, що ґрунтуються на нагріванні й охолодженні, цей новий метод, розроблений ETH Zurich, не потребує таких енергоємних кроків. Крім того, дослідники виявили, що вони можуть швидко перемикатися між лужними та кислими умовами за кілька секунд, що робить процес захоплення і видалення вуглецю ефективнішим та швидшим, ніж традиційні системи, які контролюються температурою.

У майбутньому команда планує ще більше підвищити стабільність молекул фотокислот та оптимізувати увесь процес для готовності до впровадження на ринок. Цей прорив у використанні керованої світлом кислотності надає сталий та перспективний шлях для захоплення вуглецю, що може революціонізувати спосіб, яким ми боремося з кліматичними змінами.