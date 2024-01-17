Анонсовано відкрите бета-тестування Final Fantasy 14 Online на Xbox Series X/S

Офіційно оголошено про відкрите бета-тестування Final Fantasy 14 Online на Xbox Series X/S, що дозволить гравцям цих консолей насолодитися високооціненим MMORPG. Цю новину поділилась команда Xbox Wire, яка підтвердила, що відкрите бета-тестування підтримуватиме роздільну здатність 4K на Xbox Series X і прогрес, зроблений у бета-версії, буде переданий в повну версію гри.

Цей анонс став можливим після того, як Square Enix повідомила минулого року, що вони привезуть Final Fantasy 14 на дев’ятого покоління ігрові консолі Xbox. Фанати з нетерпінням чекали появи гри на Xbox, оскільки вона була доступна на інших платформах від її оригінального випуску в 2013 році.

Хоча спочатку оголошення про відкрите бета-тестування було опубліковано і потім видалено з Xbox Wire, що спричинило замішання серед фанатів, Xbox тепер уточнив, що це була помилка та вибачився за будь-яке створене замішання. Вони заявили, що нададуть правильну дату виходу відкритого бета-тестування, коли вона стане доступною.

З наближенням відкритого бета-тестування гравці Xbox Series X/S нарешті отримають можливість зануритися в величезний світ Final Fantasy 14 Online. Вони зможуть досліджувати багату сюжетну лінію, брати участь в захоплюючих квестах і приєднатися до живої спільноти гравців.

Слідкуйте за подальшими оновленнями щодо відкритого бета-тестування Final Fantasy 14 Online на Xbox Series X/S, і готуйтеся до захоплюючого пригоди в одній з найкращих історій у всесвіті Final Fantasy.

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