Title: Ученый опровергает наблюдения за инопланетянами на Земле, ссылаясь на невозможность путешествия и жесткие условия в космосе

В недавнем интервью с GB News, астрофизик Гарвардского университета Ави Леб отвергает представление о посещении инопланетянами Земли. Он объясняет, что огромное расстояние между звездными системами делает межзвездное путешествие практически невозможным для биологических существ. «На пересечение Млечного Пути от одного края до другого потребовалось бы около миллиарда лет», — говорит Леб. Исходя из этого временного промежутка, он полагает, что любой космический корабль, прибывающий из другой звездной системы, не будет нести живые организмы.

Леб также подробно описывает проблемы, с которыми столкнулись бы пришельцы в космосе. Облучение высокоэнергетическими частицами в межзвездном пространстве делает выживание во время путешествия маловероятным. Вместо этого он предполагает, что если инопланетяне существуют и путешествуют, они, скорее всего, будут автономными и оснащены искусственным интеллектом (ИИ). Леб указывает на то, что Земля уже разработала ИИ, и это может стать следующим шагом в исследовании космоса.

Зивен Хэвенс, директор программы Bull Moose, поддерживает эту идею и заявляет, что ИИ может открыть доступ к космическим полетам как для маневрируемых, так и для беспилотных аппаратов, снижая расходы и повышая безопасность. Будущее ИИ в космосе воспринимается как захватывающее, с бесконечными возможностями.

Несмотря на свое скептическое отношение к наблюдениям за инопланетянами, Леб подчеркивает важность прозрачности правительства в отношении данных о НЛО. Он считает, что ученым следует иметь доступ к этой информации для проведения интенсивных исследований. В настоящее время правительство сосредоточено на мониторинге неба в целях национальной безопасности, в то время как астрономы в основном наблюдают далекие источники света. Леб предлагает, чтобы правительство раскрыло свои знания о НЛО ученым, что поможет значительно экономить время ученым в их поисках доказательств.

В итоге, Ави Леб оспаривает достоверность наблюдений за инопланетянами на Земле из-за огромного расстояния между звездными системами и жестких условий межзвездного пространства. Он предполагает, что если инопланетяне существуют, они, скорее всего, будут приводимыми в действие ИИ, подчеркивая потенциал искусственного интеллекта в исследовании космоса. Однако Леб также призывает правительство разгласить данные о НЛО для ученых, чтобы облегчить дальнейшие исследования.

Часто задаваемые вопросы

В: Что сказал Ави Леб о возможности посещения инопланетянами Земли?

О: Ави Леб утверждал, что межзвездное путешествие чрезвычайно сложно и займет миллиарды лет. Он считает, что любой космический корабль, прибывающий из другой звездной системы, не будет нести биологических существ.

Вопрос: Почему Ави Леб предполагает, что инопланетяне, если они существуют, скорее всего будут иметь искусственный интеллект?

О: По словам Леба, жесткие условия космоса делают маловероятным выживание живых организмов во время путешествия. Поэтому он предполагает, что инопланетяне, вероятно, будут автономными и оснащены искусственным интеллектом.

Вопрос: Каков потенциал искусственного интеллекта в космических путешествиях?

О: Зивен Хэвенс, директор программы Bull Moose, считает, что ИИ может революционизировать космические полеты, снизив расходы и повысив безопасность как для маневрируемых, так и для беспилотных аппаратов.

Вопрос: Почему Ави Леб призывает правительство раскрыть данные о НЛО?

О: Леб считает, что доступ к данным правительства о НЛО позволит ускорить научные исследования по этой теме и, возможно, предоставить доказательства деятельности инопланетян.